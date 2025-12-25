從紅包到麻油雞 收禮全攤陽光下！南市廉政登錄年增近1成

南市府積極推動透明廉政，鼓勵公務員勇敢登錄關切事件，建構透明公務環境，安心服務市民。圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

「有送、有關心，全都記下來！」南市政府近年力推「透明廉政公約」，鼓勵公務人員把各種關切互動如實登錄，讓制度站在第一線同仁身後。統計顯示，今年1至11月的廉政倫理事件登錄數，較去（2024）年成長9.5%，與2023年相比更大幅增加32.6%，顯示公務運作愈來愈走向公開透明，也讓承辦人員少了壓力、多了保障。

市府政風處表示，簽署「透明廉政公約」是市府廉政工作的起點，各機關、公所同步運作廉政小組，落實登錄制度，只要遇到關切、餽贈或相關互動，就勇敢登錄、安心做事。

從登錄內容來看，月餅、菱角、關廟麵、雞蛋、小蕃茄、蘭花、洋香瓜、柑橘、玉米、護手霜、龍角散、麻花捲、熱湯圓、麻油雞、仙草凍奶茶等通通現身，彷彿1份「地方特產清單」。不過，也有消防、衛生、經發局等單位，登錄紅包、禮盒因其職務有利害關係者所為的餽贈退回。

政風處說明，前述禮品多屬市價500元以下，或對多數人餽贈且總額未逾1000元，且屬偶發情形，未影響特定權利義務，符合《公務員廉政倫理規範》第4點但書所列例外規定，依法得受贈，但仍須完整登錄以確保透明。

在工程與採購領域，市府同步推動重大工程採購廉政平台，讓資訊攤在陽光下，減少灰色空間，協助重大建設順利推進。目前已推動10案，其中4案完成階段性任務，6案持續進行。今年「履順專案」更把重點放在勞務採購，結合AI科技與公私協力，讓誠信履約不只講理念，也顧效率。

針對備受關注的綠能廉政議題，政風處指出，已辦理2場座談、8次深度交流，蒐集並回應59件企業意見，同時完成廉政研究與防貪指引手冊，讓政策推動有依據、企業投資更安心。

政風處強調，廉政不是口號，而是每天都在做的選擇。市府將持續以「清廉勤政、公開透明」為核心，讓登錄成為習慣、讓公開成為常態，讓市民看得見，也讓公務員做得安心。

南市府廉政登錄攤在陽光下。（擷自南市府政風處官網）

南市府廉政登錄林林總總，民眾餽贈麻油雞、燒湯圓「登錄退回」。（擷自南市府政風處官網）

南市府廉政登錄，不乏紅包退回登錄。（擷自南市府政風處官網）

