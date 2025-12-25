為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲談京華城 市府開發政策改變造成經營不善、不讓爛尾樓再擺11年

    2025/12/25 13:42 記者何玉華／台北報導
    台北地院審理京華城案24日進入表定最後一天辯論程序，前台北市長柯文哲到庭結辯。（資料照）

    台北地院審理京華城案24日進入表定最後一天辯論程序，前台北市長柯文哲到庭結辯。（資料照）

    台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城案，柯文哲24日在臉書發表長達4700字的長文，他表示，擔任第二任市長時推動的「東區門戶計畫」，要以南港取代松山做為交通轉運站，因為政策的改變才讓京華城因經營不善而關燈；他並說，市府後來又推動「南松山計畫」，京華城位在計畫中間，市府的立場是「不能讓爛尾樓擺在那裡11年」，改建後容積變少、不合常規，「會有人改建嗎？」

    柯文哲在臉書暢言京華城案，他說，在第一任市長時推動「西區門戶計畫」，重點是台北車站周邊的改造；第二任市長的重點是「東區門戶計畫」，以南港車站為中心的都市改造計畫，因為高鐵終點站設在南港，原本松山都市計畫要做交通轉運站的計畫報銷，因為整個台北市都市計劃改變，京華城生意做不起來，就關了。

    他指出，如果是很有錢的地主，大可不處理、繼續養地，因為京華城已經19年了，再撐11年就能直接都更加50％，但以台北市政府的立場，有從國父紀念館、大巨蛋、松菸、國家鐵道博物館、南松市場、監理所的「南松山計畫」，京華城就位於南松山計畫的中間，「你要讓它死在那裡11年嗎？爛尾樓擺在那裡11年後再來蓋？」

    柯文哲說，京華城本來的容積率是678％，改建後卻變560％，這不合常規，有房子越來越小的嗎？會有人要改建嗎？案子送研議後，他就沒有再管，當年是COVID-19最嚴重的時候，誰有心情去管這個？

    他表示，擔任市長任內的晨會制度，「公務員要是覺得這個有壓力，他受不了了，或是議員覺得很討厭，他們（公務員）通常直接送到晨會討論，給市長扛責」，台智光、北士科全部有進市長室會議討論過，「就是京華城沒有」，這就是因為公務員認為，還在他們可以忍受的範圍內。

