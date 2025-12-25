藍白提「未來帳戶特別條例」踰越行政權？鄭麗文嗆：台灣只有行政權凌駕立法權

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

國民黨、民眾黨今共同舉行「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，將提出「台灣未來帳戶特別條例」，幫0至12歲孩子每年存1萬元投資，18歲即可使用。國民黨主席鄭麗文受訪時被問到是否存在「立法權來逾越行政權」的疑慮，她強調，這個問題不存在，並回嗆：「在台灣永遠只有行政權凌駕立法權的問題」。

媒體詢問，藍白用特別條例提出，是否存在「立法權來逾越行政權」這樣的疑慮？鄭麗文強調，「這個問題是不存在的」，今天民進黨政府想要推出類似的政策，他們也提出法案在國會通過來進行，歡迎行政院共襄盛舉，最好能提出相關版本，所以這個沒有立法權凌駕行政權的任何問題，即便是行政權所推的法案及預算，一樣要通過立法院的審核才能夠依法行政。

鄭麗文說，所有歐洲的國家都是內閣制的國家，在內閣制行政立法兩權是合一的，所以執政黨的所有部會首長都是國會議員，「立法權來逾越行政權」根本就是一個非常嚴重誤導，也違背憲政常識，也違背民主國家機器運作的原理。所以沒有立法權凌駕行政權的問題，「在台灣永遠只有行政權凌駕立法權的問題」。

