被嗆「沒大腦」 陳方隅反擊：鄭麗文完全沒回答年金世代正義問題

國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學演講，過程中卻嗆聲提問的東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，引外界議論。對此，陳方隅今轉發媒體專欄文章內探討關於立院日前通過國民黨版的停砍年金法案、憲法法庭等相關議題，陳方隅坦言，他當日也有直搗核心詢問鄭麗文「你們國民黨推行的反年金改革......是具有世代正義的？」不過，對方（鄭）完全沒回答。

陳方隅今於臉書轉發《鏡報》文章「陳嘉宏專欄：立委要花錢 等選上總統再說」，該文專文提到關於國民黨年金改革相關議題，陳方隅指出，「鄭麗文到東吳大學演講，我在最後面提問時也有問到這題」。他提問：妳要如何對在場各位年輕人解釋，你們國民黨推行的反年金改革、獨厚特定族群的這些政策是正當的、照顧年輕人的、具有世代正義的？而她（鄭麗文）完全沒有回答。

陳方隅質疑，「更不用說，這種修法方式，連先前國民黨提名的人們都不可能會同意的。先前的大法官強調『代際正義』這件事情（而且還是翁曉玲上人的先生），現在推出一大堆鞏固特定族群選票的法案，到底要怎麼對社會大眾解釋？」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「短短的文章標題就說明目前的問題和憲政職權範圍」、「陳教授，加油！感恩你勇敢地在鄭麗文面提出我們好想問國民黨的問題」、「網軍又來攻擊囉，藍白真的是很可悲」、「藍白根本沒想要面對問題回答問題，他們只想剪片宣傳」。

據了解，立法院院會12月12日表決三讀通過國民黨版的停砍年金法案，修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。銓敘部日前的報告示警，此修法將造成退撫基金提前用罄，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

