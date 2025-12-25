深入詐騙園區考察 林秉宥：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案

林秉宥深入詐騙園區。（圖擷取自 臉書）

詐騙是世界各國迫切處理的犯罪行為之一，民進黨新北市議員林秉宥深入詐騙園區考察，並直言「詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。」為了對抗如此的邪惡，我們需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是他心目中最高級別的打詐。

林秉宥在臉書PO文表示，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，而數十萬人在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。

林秉宥指出，他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，「貨幣戰爭」、「心理學」，各種企管叢書散落一地。一碗50元台幣的白飯，一盤300元的炒飯，又或者是必須預訂的紅燒熊掌，都在餐廳的菜單上，唯一不同的是，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額100的代用券，「給開司一瓶啤酒！」漫畫中怵目驚心的情節只是這裡的日常。

林秉宥直言，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是他這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案，而為了對抗如此的邪惡，我們需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是他心目中最高級別的打詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

