    首頁 > 政治

    中國力阻李登輝訪日 黃暐瀚：不分統獨黨派就是會打壓

    2025/12/25 14:11 即時新聞／綜合報導
    黃暐瀚直言，只要任何人尋求外交突破、強調中華民國主權，必定會遭受北京打壓。圖為李登輝2007年5月搭機訪日。（資料照）

    日本外務省昨天（24日）公開1994年的外交文件，顯示當年中國政府對日本政府施壓，威脅若讓時任我國總統李登輝訪問日本，後果將不堪設想。對此資深媒體人黃暐瀚直言，只要任何人積極尋求外交突破、強調中華民國主權，「中國就是會打壓」，且不分統獨也不分黨派。

    1988至2000年，已故前總統李登輝在任內多次安排出訪日本，卻遭受中國強力打壓，導致12年任期均未能如願，直到卸任後才得以頻繁訪日。

    黃暐瀚今天（25日）在臉書發布貼文稱，日本外務省昨天公布了共6800頁的外交文書，顯示中國對於1994年時任總統李登輝積極推動「度假外交」備感壓力。時任中國外交部副部長的唐家璇更警告日本：「如果李登輝為了參加（母校）京都大學同窗會而訪日，那將會演變成大事」。

    黃暐瀚說，31年前的歷史事件，對於今日的台灣民眾來說，感受或許不深，但事件可以讓我們清楚地理解到，中國對中華民國的打壓，是不分統獨，不分黨派的。他補充，當時的李登輝是國民黨主席，是中華民國總統，更是國統會（國家統一委員會）創辦人。

    貼文最後黃暐瀚強調，不管是哪個政黨執政，首先，只要你積極尋求外交突破，中國就是會打壓；其次，只要你強調中華民國主權，中國就是會打壓。

