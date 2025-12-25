為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲4700字談京華城案 指蔣萬安「因噎廢食」只求保守沒事

    2025/12/25 11:25 記者何玉華／台北報導
    柯文哲認為，台北市長蔣萬安在京華城案的後續處理，只求保守沒事，不是一個積極行政的政府的做法。（資料照）

    柯文哲認為，台北市長蔣萬安在京華城案的後續處理，只求保守沒事，不是一個積極行政的政府的做法。（資料照）

    台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲等人涉入的京華城案，23日辯論終結，將於明年3月26日宣判。柯文哲24日在臉書發表長達4700字的長文抒發心境，兩度提及現任台北市長蔣萬安，批評市府不再受理個案依都市計畫法第24條申請容積獎勵，是因噎廢食，放棄城市發展的機會，只求保守沒事，不是一個積極行政的政府的做法。

    柯文哲以科學是逐步進步，不可能一次到位，以他過去曾是全世界葉克膜的權威，是從一個個案開始，多了之後叫系列報告等程序，最後找出最有效的治療方式。

    他說，去年京華城案發生後，台北市政府直接公告「以後不再受理個案依都市計畫法第24條申請容積獎勵」，這叫「因噎廢食」，放棄城市發展的機會，只求保守沒事，這不是一個積極行政的政府的做法。假設他是台北市長，他不會下令從此不走受理這個案子，他會下令組織專家學者會議重新檢討流程，關於對價性的部分，訂很明確的估價計算方式，這才是科學的方法。

    他也提到，「京華城案如果不是、就是一定有人要指定打柯文哲，特別去設計」；如果是他來做，他不會像蔣萬安「以後通通不要辦」，他會下令說畫流程圖，每一個訂檢查清單，然後對價性的標準訂出來，不到兩個禮拜，就可以在市政會議上公布，就解決掉了。

    柯文哲解釋與沈慶京的接觸時，也酸蔣萬安被保護得好好的。柯文哲說，跟沈慶京是因為藍白合才多一點接觸，因為沈當過國民黨的中常委，很熱心在撮合。不是在市長室見了哪個財團的老闆，就一定有勾結，他是民選的，好歹都去應付應付，且民眾黨是小黨，都盡量接見人家，「我沒有辦法像蔣萬安完全都保護得好好的，我們都要靠自己去盡量接觸」。

