    首頁 > 政治

    民進黨徵召選基隆市長 童子瑋：提出更好政見為市民謀福利

    2025/12/25 10:33 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨選舉對策委員會已拍板建議徵召童子瑋參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    民進黨選舉對策委員會已拍板建議徵召童子瑋參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    民進黨選對會昨日達成共識，建議徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長。童子瑋今天在臉書發文表示，選舉時將提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。

    面對民進黨將徵召童子瑋挑戰現任市長謝國樑，謝國樑對選舉的回應都是「把市政工作做好，就是連任最好的準備。」

    童子瑋指出，一直以來，他都在思考基隆的未來發展，包含如何利用海港、山城等城市資產，並把握老文化跟新商業的特色與機會，他也會思考發展跟生活的並進，以及傳統跟進步的共存等願景。

    童子瑋強調，在走向未來之前，必須要先顧好現在。他說，目前基隆市政更迫切的，是市民在這裡生活是否舒適跟便利，建設有無進度跟改變，而更重要的是，是在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

    他指出，超過十萬的通勤族每日早出晚歸、超高齡社會長輩的長照醫療也需要支持，以及全國倒數的出生率，象徵了青年父母的托幼負擔，以及城市要發展，定位跟特色必須更加明確化，這都是實實在在的問題。

    童子瑋說，他會在選舉過程中，會提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，爭取所有市民的認同和支持。

    童子瑋強調會提出更好的政見與願景為市民謀福利。（記者盧賢秀攝）

    童子瑋強調會提出更好的政見與願景為市民謀福利。（記者盧賢秀攝）

