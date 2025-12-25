藍白4度封殺國防特別預算條例 沈伯洋揭「連討論都不肯」

沈伯洋。（資料照）

藍白立委挾人數優勢於23日第4度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」（簡稱國防特別預算條例）。對此，立委沈伯洋表示，「國防特別預算」8年1.25兆（一年1500億）是「條例」，條例應先過、才會審預算，但藍白委連討論這個「條例」都不肯。

沈伯洋昨晚於社群平台發文提及，第1點，「國防預算」是在年度總預算裡面，8月就送到立法院，現在立法院一筆預算都不願意審。藍白是多數，要刪減預算、要表決，一定會贏，可以對國防充分監督，但藍白的選擇是，「不讓預算進立法院被審」。

沈伯洋嘆說，「結果會是什麼呢？今年已經要結束了，但明年的總預算就擺在那邊，審都不審。立法院坐領乾薪，什麼都不做，藍白連監督都放棄。為什麼？藍白去年被直播亂砍預算，人神共憤，今年乾脆直接不審，就不會被罵？」

沈伯洋指出，第2點，「國防特別預算，8年1.25兆（一年1500億），是特別預算，不在上面那一包。」藍白說，幾張紙就想通過1.25兆！決定不審！問題是，這其實不是預算案，8年1.25兆是「條例」，條例要先過，才會審預算，所謂「只有幾頁」，完全是藍白騙術：因為法案本來就只有幾頁而已......結果，藍白連討論這個「條例」都不肯，比第1點更糟糕。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「立法院的功能，就是立法跟審預算，八月行政院送來的預算案，拖了四個月都沒動靜，休會時間到了要延會，OK，但預算還是照擋不願審理？那你們延會的用意在哪裡？」、「原來如此，他們不想要台灣強到可以保護自己」、「8月送的預算到12月還沒審？這嚴重失職了吧！」、「我這幾天覺得最容易理解的說法是：現在就是你要去醫院掛號，櫃檯跟你說你不說清楚哪裡不舒服我拒絕你掛號看病。奇怪不就是要掛號才能在診間醫生問診嗎？」

據了解，立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄。國防部指出，總預算若未於立法院本會期通過，受影響數逾780億元。國防部強調，「投資國防就是投資和平」，面對中共常態性灰色地帶襲擾，其「由訓轉演、由演轉戰」預警時間已縮短，若未如期獲得足夠的國防預算，除影響國防施政推動外，對國家安全也會造成影響。

