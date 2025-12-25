藍白喊推「國民帳戶」 林智群：把錢搞光就沒錢買武器了「真棒」

國民黨、民眾黨今天在張榮發基金會召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（記者李文馨攝）

藍白今召開記者會宣布共推「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長可提撥做基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。對此，律師林智群表示，立法院要先確認「錢從哪裡來？」，不然這樣亂開支票，是負責任的行為嗎？把錢搞光了，就沒錢買武器了，真棒！

林智群在臉書PO文表示，立法院要先確認「錢從哪裡來？」，不然這樣亂開支票，是負責任的行為嗎？把錢搞光了，就沒錢買武器了，真棒！大家小時候的紅包給爸媽保管，最後都沒下文，誰會相信那個5萬元匯到小孩帳戶，不會被爸媽拿去用在其他地方？小孩要存錢，爸媽自己幫他存啊！那些單身、結婚沒生的夫妻就該死，要幫大家出這個錢？

林智群指出，再說一次，立法院不要做行政院的工作，在野黨不要一直開支票撒錢，政策的事情是民進黨要去處理的，行政院已經推了0-6歲國家一起養2.0，是按月補助的，藍白可以監督執行成效，而不是代行政院制定政策！你們不是執政黨，執政成敗應該由民進黨自己進行決策自己承擔施政結果。

林智群直言，預算不審，正事不做，整天搞一些有的沒的，去吃屎啦！憲法第70條:「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」

