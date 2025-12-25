為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    耶誕老人飛越台灣！ 國防部幽默跟風發文：國軍全程掌控海空域

    2025/12/25 11:01 即時新聞／綜合報導
    國防部昨晚於X平台罕見跟風發文指出，耶誕老人於24日平安夜晚間10時41分飛越台灣上空、途經台北。（圖擷自國防部X平台，本報合成）

    今天是耶誕節，國防部昨晚於X平台罕見跟風發文指出，耶誕老人於24日平安夜晚間10時41分飛越台灣上空、途經台北，這段期間國軍持續全面掌控周邊海、空域確保全程維持正常狀況，PO文曝光後引起大量網友轉發與討論。

    國防部昨晚10時51分於X平台發文，內容提及「根據北美航太防衛司令部（NORAD）官網顯示，代號「SANTA1」的耶誕老人送禮路徑於24日晚間10時41分經過台北，期間中華民國國軍持續全面掌控周邊海空域，確保全程維持正常狀態。2025年耶誕快樂」。

    消息曝光後，作家謝知橋笑說「好可愛」，還有網友留言說「水喔」、「只是飛過去了？我希望他停下來看看乖孩子名單上的孩子」。

