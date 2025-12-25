藍白共推「國民帳戶」 張雅琳轟：制度不清財源不明 嘴砲搶錢立法

立委張雅琳。（資料照）

藍白今將召開記者會宣布共推「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長可提撥做基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。對此，民進黨立委張雅琳怒批，「抄作業不可恥，但抄完還說自己第一，藍白真的很丟臉」。

張雅琳今發文提及，藍白提出「國民帳戶」，由政府替12歲以下孩子開立帳戶、一次存入5萬元，宣稱要替每個孩子建立「第一筆起始資本」。但，第一，這不是新政策，更不是藍白首創。

請繼續往下閱讀...

張雅琳說，她在今年年初就已經提出「擴大兒少帳戶」的政策構想，並跟民間團體討論方案、試算金額，找尋財源，並在11月28日總質詢，正式要求卓榮泰院長研擬具體方案，行政院也已明確承諾會進行評估。

張雅琳坦言，更重要的是，她是在既有的基礎上改革。「兒童及少年未來教育與發展帳戶」已經存在多年，透過家庭共同儲蓄、政府相對提撥，協助弱勢的孩子在成年前累積基本資源。主張的改革方向，是參考新加坡、英國的政策後，把這套制度擴大到全民，讓所有孩子，不分家庭背景，在18歲時都能擁有真正屬於自己的第1筆資產，要創業、圓夢、升學都不用擔心經濟的問題。這才是負責任的制度改革。

第二，藍白的「國民帳戶」，2個最基本的問題完全沒交代。例如：錢從哪裡來？一次性存5萬元給全國0至12歲所有孩子，財政衝擊是多少？預算來源在哪？是舉債？排擠其他社福？還是根本沒算過？

「家長角色是什麼？」，張雅琳直指，「家長要不要提撥？比例多少？是強制還是自願」連制度最基本的運作方式都說不清楚，要家長如何相信這是一個可長可久的政策？

第三，這不是「政策競賽」，而是責任問題。藍白的「國民帳戶」，目前只有一句話：「政府一次存5萬元。」，但制度設計沒有、財源不明、風險不談，這不是政策，是藍白慣用的嘴砲搶錢立法。更直白地說：這不是創新，是把既有制度簡化後重新包裝，然後對外洋洋得意宣稱「藍白藍白得第一」。

張雅琳酸說，「我必須說，藍白要抄作業歡迎，一起為孩子把制度做得更好，但前提是不要整天只想爭功搶勞。好的政策，不需要靠抹掉別人的努力來成立」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法