    首頁 > 政治

    國台辦稱原住民「是中國古越人」 葉耀元3點打臉

    2025/12/25 09:45 即時新聞／綜合報導
    前總統府發言人Kolas Yotaka。（資料照）

    前總統府發言人Kolas Yotaka日前聲稱「我不是中國人。」Kola表示，不論血緣上、地理上、情感上、政治上、生命經驗上，她都不是中國人，而且她認為大部分台澎金馬人跟她一樣；至於是不是中華民族？「我認為我不是，在座的各位也不是」，因為世界上沒有一個族叫做「中華民族」。國台辦對此跳腳稱「原住民是從中國移居的古越人」，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元3點分析打臉。

    葉耀元在臉書PO文表示，他覺得依照國台辦跟中共政權編篡歷史的能力，有一天美國人也會變成中國跨洋渡海過去的移民。講幾個基本原則，1. 台灣原民從文化與DNA鑑別的研究來看，跟中國所謂的「漢人」（其實大家都是蒙古人才對）完全不屬於同一發展支線。

    葉耀元直言，古越人一般講的是廣州越南一代，跟台灣沒有什麼關係，他的血統跟文化對於他個人到底認同自己是什麼人其實沒有關係。講白了，他可以喜歡吃江浙菜、北京菜、四川菜、或任何中國相關的文化，但這跟他認為自己是台灣人一點關係都沒有。這種想要同化別人認同的國家，一般都是過度自卑轉驕傲自大。

