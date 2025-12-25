藍白共推「台灣未來帳戶」 吳靜怡批：不是福利政策而是毒蘋果

國民黨主席鄭麗文（圖右）、民眾黨主席黃國昌（圖左）今日將共同召開記者會，宣布推動「國民帳戶」政見，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，引發外界議論。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日將共同召開記者會，宣布推動「國民帳戶」政見，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，引發外界議論。對此媒體人吳靜怡發文批評，這不是福利政策而是一整套政治操作。一方面用「毒蘋果」式的現金承諾，試圖挽救藍白在走向「在野獨裁」、濫權否決、程序輾壓之後一路下滑的民調；另一方面，立法院照樣繼續擋國防預算、癱瘓政府、削弱國家防線。

鄭麗文、黃國昌25日將共同召開記者會，宣布推動「國民帳戶」政見，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長可提撥做基金操作。黃國昌昨更稱，過去這段時間雙方密集工作，每晚9、10點都在開會，這個名稱為「台灣未來帳戶」，具體內容明天會與國民黨主席鄭麗文一同公布。

吳靜怡在臉書發文批評，藍白要政府送錢就送錢，但「國民帳戶」的國，到底是哪一國？她表示「今天是耶誕節，藍白真的來跟台灣人玩『交換禮物』了」。

吳靜怡諷刺，一位至今不敢承認自己是「美國人的阿爸」，另外一位是認同獨裁者的「中國小姐姐」，堪稱恐怖聖誕二人組。吳靜怡質疑，他們高舉「國民帳戶」4個字，但真正該問的從來不是錢多不多，而是這個「國民」，指的是哪一國的國？講清楚嘛！難道想騙我們吃毒蘋果，然後他們講的國，又是中國！

吳靜怡強調，這不是單一福利政策，而是一整套政治操作。一方面，用「毒蘋果」式的現金承諾，試圖挽救藍白在走向「在野獨裁」、濫權否決、程序輾壓之後一路下滑的民調；另一方面，等台灣人吞下去之後，立法院照樣繼續擋國防預算、癱瘓政府、削弱國家防線，在鄭麗文這樣的政治人物心中，台灣人恐怕只是「吃人嘴軟」的對象，就像是黃國昌貴公子，到處發發高麗菜一樣，一副很了不起。

吳靜怡直言，重點是，錢從哪裡來？眼睜睜放縱立法權繼續僭越行政權，因為財源不明導致成本再度轉嫁下一世代，我們以為賺到了，結果國庫被掏空、國防被弱化，才是真正的長期風險。讓孩子帳戶裡多五萬，看似為下一代著想；但毒蘋果吃多了，就像鴉片吸久了，最終被換掉的不是現金，而是主權、制度與未來，到那一天，台灣就不再是台灣人的台灣。

吳靜怡在文末也感嘆，今天是耶誕節，但台灣不急著這種有毒的禮物，被交換掉的有可能是整個國家！交換禮物也要選對象，耶誕節，藍白可以不要挑虎姑婆嗎？

