揭中國間諜滲透、破壞手段 沈榮欽：大使館背後指揮 讓學生彼此監視

中國情報人員大規模滲透多國政府的問題，在近年引起越來越多國家重視。加拿大約克大學副教授沈榮欽發文分析，相較於台灣留學生和駐外單位的關係並不緊密，中國海外間諜的指揮部，以及最常使用的身份，分別是「大使館」和「記者、商人和學生」。他舉出許多案例說明，中國大使館會在背後協調指揮，讓學生和記者去進行間諜工作，甚至還會讓他們彼此監視有誰沒到場，並記錄表現。

沈榮欽在臉書以「如何當好一名中國間諜？」為題發文指出，海外中國間諜的指揮部在哪裡？中國間諜最常使用的身份是什麼？答案分別是「大使館」和「記者、商人和學生」。

沈榮欽表示，台灣出國留學生不少，但是基本只和留學生組織來往，和駐外單位的關係並不緊密，而中國大使館則完全是另一種層級的怪物。例如中國在各校設有「中國學者學生聯誼會」（中學聯），將所有中國教師、學生、助教、訪問學人等聯合起來，而負責協調指揮的就是中國大使館或領事館。

沈榮欽說明，或許是源自國內的經驗，中國學生對於監視並不反感，他們也希望和大使館保持聯繫，以便能獲得推薦信、活動經費、獎學金與人際關係。他也舉一個真實發生的例子。某位出身自西藏的移民競選學生會長時，就遭到中共大使館利用該校學生用各種或明或暗的手段反對，中學聯在這時候就扮演重要的角色。

另一個和中學聯有關的例子是，西藏民主人士到校演講時，該校中國學生出席刻意破壞演講，即使因此被趕出演講廳也不在乎。當地記者聽到中國學生彼此的對話，才知道原來是大使館組織學生前來破壞演講，而且會彼此監視有誰沒到場，並記錄表現。刻意破壞演講者會被大使館視為表現良好，所以他們對自己粗魯的行為不僅毫無愧意，反而因有所表現而感到高興，最後這件事情被記者大幅報導。

沈榮欽也提到，還有美軍基地附近訓練包括來自台灣的軍人時，發現附近有中國學生以觀星名義攜帶望遠鏡與照相機。總之，中國某些學生之活躍，是台灣學生所難以想像的。

沈榮欽質疑，中國學生間諜活動有時多到連當地政府都看不下去，一名留學生申請永久居留證時因此遭到拒絕，因為國安單位發現該名學生的學費是由中國政府所出，而中國大使館罕見提供證明讓該名學生不用到校上課。

沈榮欽也指出，比起學生，記者更是赤裸裸地擔任間諜工作，特別是來自那些和政府關係密切的媒體記者，幾乎每個人都有任務在身，因為記者身份讓他們得以接觸更多政客與政府機關，甚至孔子學院有些教師就是由新華社記者擔任。

沈榮欽提到，紐約州審理中的兩任州長高級幕僚孫雯（Linda Sun）案，我們也有似曾相似之感。他表示孫雯幼年自中國移民美國，涉嫌於州政府任職期間，阻止紐約州與台灣駐處雙方官員會面，拒絕前總統蔡英文到訪期間，辦事處提出的晚宴邀請，未經同意提供中國省政府訪問邀請函等，並透過職權獲得好處，她在長島和夏威夷均有豪車和豪宅。例如2024年7月，聯邦探員突查孫雯夫婦在長島的住所，查獲了勞力士手錶和法拉利Roma跑車等奢侈品，檢察官稱這些是用來自中國的資金購買的。

沈榮欽表示，同樣的事情加拿大的台僑也曾親身經歷過。台僑曾經和加國某政治人物往來關係良好，彼此溝通無間，後來該名政治人物從國會議員轉而擔任市長時，還曾經有一塊地讓他和台灣聯絡可以共同開發。但是自從該名市長的秘書換為一名由中國記者出身女性擔任之後，我們便很難連絡到該市長了。

