阿斯夫拉當選有望恢復外交關係？回顧台宏過去82年邦誼

宏都拉斯總統大選計票完成，由挺台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，阿斯夫拉選前即表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。回顧兩國邦誼，中華民國與宏都拉斯曾建交長達82年，但宏都拉斯於2023年3月因難擋中國金錢利誘，轉向與中國建交。

中華民國與宏都拉斯於1941年建立公使級外交關係，1965年升格為大使級關係，直到2023年3月26日，宏都拉斯政府宣布與中華民國斷交、結束82年的邦誼；中華民國外交部隨即宣布全面終止與宏都拉斯合作及援助計畫，宏都拉斯同日與中華人民共和國建交。

宏都拉斯因與中國建交，原先預期的好處落空，反而面臨養蝦產業嚴重崩潰、失業問題，以及宏中雙邊貿易急遽失衡等因素，使得2位在野黨總統候選人在選前均提出若當選，考慮與台灣恢復外交關係的主張。

宏都拉斯位於中美洲，人口989萬人、面積11萬2492平方公里。1990年代台灣民主化後，面對崛起的中華人民共和國在外交戰場的步步進逼，中美洲與加勒比海地區為中華民國在外交戰場較優勢區域，政府也花費心思維繫與各國的邦誼。

台灣4位民選總統李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文，任內皆曾造訪宏都拉斯；總統賴清德2022年擔任副總統期間，儘管當時有新冠肺炎疫情風險，仍以總統特使身分赴宏國出席現任總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）的就職典禮，並與時任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）等各國代表互動。

台灣曾多次在宏都拉斯亟需外援時伸出援手，1998年宏國遭受颶風災害，台灣捐助上千萬美元賑災，2014年台灣援贈宏國行政專機及直升機，總計約3600萬美元，2019年台灣提供3億美元貸款，協助宏國用於醫療教育經費和加強基礎建設。

經貿方面，台灣與宏都拉斯曾簽署多項合作協定或備忘錄，中華民國、薩爾瓦多、宏都拉斯2007年共同簽署「台薩宏自由貿易協定」，直到斷交前一年的2022年，台灣出口至宏都拉斯約6316萬美元，而台灣自宏國進口額約1億2885萬美元，主要是冷凍白蝦與咖啡等，宏都拉斯為雙邊貿易的較大受益方。

無奈兩國邦誼不敵中國的金錢外交攻勢，卡斯楚2022年擔任總統後，宏國時任外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）2023年初與時任中國外交部副部長謝鋒舉行雙邊會議，隨後宏都拉斯政府向台灣要求提供24.5億美元的經濟援助未果，最終在同年3月26日宣布與中華民國台灣斷交。

宏都拉斯與中華民國斷交後，中方建交時所承諾的各項援助、簽署自由貿易協議以及促進經濟發展等皆未到位，反而少了台灣市場，使得宏國白蝦產業崩潰、中國產品傾銷等因素，造成當地經濟衝擊與失業等問題，也使得2位在野黨總統候選人皆提出當選後不排除與台灣復交的政見，如今隨著阿斯夫拉當選總統，未來的台宏關係備受矚目。

