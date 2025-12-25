明年總預算仍未審！許美華揭藍白惡行：連一讀、進入列案程序都無法

立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄。反紫光奇遊團團員許美華發文批藍白惡行有夠荒謬，比起去年更加變本加厲，直接擺明拒審明年預算，讓明年的總預算連一讀、進入列案程序都無法。（資料照）

立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄。反紫光奇遊團團員許美華發文批藍白惡行有夠荒謬，比起去年更加變本加厲，直接擺明拒審明年預算，讓明年的總預算連一讀、進入列案程序都無法。她也強調，如果立法院沒有通過明年預算案，根據主計總處統計，3000億新興預算、災防金，會因此動彈不得，並呼籲民眾，「到時如果福利受到影響，不要罵錯人了」。

許美華在臉書發文指出，再過一個禮拜，2025就要bye-bye了！她為此提醒大家，明年的總預算案目前還躺在立法院門口，並整理「藍白仔惡行」。

許美華指出，2026年度的總預算，行政院8月底就已經依法送到立法院。依照《預算法》51條，立法院應該在會計年度開始前的1個月，也就是今年11月底前議決，並在12月16日前由總統公布。但這些日期都已經過去了，2025年都快結束了，立法院到現在為止，都沒有開始審預算！

許美華批評，真的有夠荒謬！「不要問我為什麼，要問就去問藍白兩黨吧」！她也質疑，去年國民黨、民眾黨聯手亂刪亂凍今年總預算，引起輿論強烈批評，也引發大罷免風潮，如今大罷免失敗之後，藍白更是變本加厲，今年直接擺明拒審明年預算。

許美華指出，藉由立院過半優勢，藍白多次在程序委員會封殺總預算案。如今今年已快結束，明年的總預算連一讀、進入列案程序都無法。

對於藍白不依法在預定時間審理預算，會造成什麼影響？許美華也說明，因為我國預算程序有「政府不關門機制」，總預算不過，對於一般政務不會有影響。就是比照去年預算，或是保守一些先打8折運作。

但是，如果立法院沒有通過明年預算案，根據主計總處統計，3000億新興預算、災防金，會因此動彈不得。其中包含通勤族TPASS、國產藥產業鏈輔導、治水、生育補助差額等多項民生預算在內。

許美華在文末強調，「藍白擺爛不審預算的後果，先寫在這裡，到時如果福利受到影響，不要罵錯人了」。

