柯文哲拿葉克膜比喻京華城 作家3點分析打臉：同情法官必須聽他胡扯

台北地方法院審理京華城案，近日柯文哲再稱檢察官破壞依法行政、「真的很邪惡」，並以自身是葉克膜權威宣稱，京華城本來就是個案，制度的建立本來就可以改變、討論。柯也稱京華城若用醫界角度有沒有類似的案子，就是「醫療除罪化」，並指「圖利罪」是未來司法改革很重要的改革方向。對此作家何穎怡發文列出3點分析，打臉柯的說法是「類別推理誤謬」，並諷刺「我同情法官必須在那裡聽他胡扯」。

台北地院審理京華城案，昨日進行柯文哲、沈慶京涉犯貪污罪嫌的第2輪辯論，柯批檢方「實在不平庸，但是很邪惡」，自稱他曾是全國使用葉克膜的權威，過去也是從零星個案、慢慢累積系列報告，並指京華城案也是如此，對於去年蔣市府明令，不再受理土地相關人如同京華城自提的都市計畫變更申請，他認為這是因噎廢食，若京華城案重來一遍、他當市長，會找專家學者擬定申請流程、查核標準與估價方式，不用2個月就能公布可明確遵循的SOP，才能正確解決問題。

柯文哲還說，以前醫界有「防衛醫學」，醫生為了防止日後挨告，手術前做了一大堆檢查，不敢果斷行醫，後來才有「醫療除罪化」。他質疑圖利罪定義不清，適用範圍不明確，會有雙標問題，這是未來司法改革要處理的問題，可以參考醫療除罪化的方向。

何穎怡在臉書發文直言，「讓我來告訴你柯文哲有多麼可惡」，她表示根據自身的辯論訓練，就可以告訴你柯文哲的說法全篇「置換概念」，貌似讜論，實則「類別推理誤謬」。

何穎怡提出3點進行質疑。首先京華城要拆掉重建，和使用葉克膜是兩回事。這裡面不牽涉「性命」，不是治療沈痾絕症，必須醫生想方設法來「解決」，而「解決」過程可能因為採取「激進治療手段」而被病患家屬告，導致官僚系統不作為。

何穎怡批評，京華城只是想要「違法容積加碼」，其中牽涉的是「龐大金錢利益」，跟性命相關有什麼屁關係？扯到葉克膜，就可以改變京華城案的本質？京華城，不給那個容積，是台北市會死掉嗎？

其次，就算要討論「醫療除罪化」，也要有「非故意」的要件，造成病患死亡，並非故意，而是治療過程不可避免的風險。何穎怡質疑，京華城是「非故意」嗎？容積率的法規就在那裡，你覺得不夠「前進」，有礙台北市發展，先修法啊，有嗎？不但沒有，還漠視監察院的糾正。

其三，京華城案不僅「故意」，而且符合貪瀆罪的「對價」關係。何穎怡也砲轟柯文哲，那麼多人作證錢送到你手上，踩飛輪收錢，和「積極救治台北市不合常理的容積率規定」有什麼屁關係？

她也質疑柯文哲最擅長的就是「置換命題」，先搬出「葉克膜」，刻意把「京華城案」等同於「重病治療」，然後劈劈啪啪一大堆雙盲測試，讓你有聽沒懂，就開始相信他的「類比推理」。

何穎怡也指出，請問，個案都找專家開會，制定流程，做出計算，要容積率法規幹嘛？你說的「個案受理」，標準在哪裡，塞錢就受理？現在我家要擴建，遮住防火巷道，塞20萬給踩飛輪的你，你再找專家為我制定容積率。何穎怡也諷刺，除罪化啊，鼓勵公務員勇於作為啊，有了「葉克膜」護身，就金鐘罩啊。

何穎怡在文末強調，以上為簡單的論述破解。法律人都深諳「思辯」之道，連自己都看得出來，她同情法官必須在那裡聽他胡扯「自己是公務員勇於作為的表率」，有罪的是檢察官。

在發文底下網友也紛紛諷刺「他鬼扯的那一套已經過時了」、「是演給他的支持者看的」、「然後葉克膜權威找副市長蓋章？」、「連個憲法，法律都沒讀熟的人，還要用自己的以為在刷存在」、「柯文哲認為他是皇帝，法律不能約束他」、「誰說醫生不會害人？他本身就是活生生的例子」、「這番話正好證明他自己就是跟財團一起拿刀叉吃人肉」、「不是一直說都不知道？如果京華城是患者、額外給的容積率是葉克膜，身為醫生不知道病人什麼病就敢直上葉克膜？」

