高市早苗內閣對中國立場強硬 矢板明夫：日本更願意承擔國際責任

日本首相高市早苗近期在國會就「台灣有事」的答詢，引發日中關係緊張。對此日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，高市內閣象徵日本正朝著更清楚表達立場、更願意承擔國際責任的方向前進，對台日關係無疑是正面發展。

矢板明夫在臉書發布貼文稱，近年每到聖誕節，自己都會固定捐款給10個台灣的公益團體，其中也包括「犯罪被害人保護協會」。他說，前不久台北發生了恐怖攻擊事件，社會不應該只關注案件本身，更應長期關心犯罪被害人及其家屬，給予他們實際而持續的支持。

回顧2025年，矢板明夫創辦的印太戰略智庫逐漸成形。他說，今年3月與10月，印太戰略智庫分別在台北與東京舉辦了2場以「半導體同盟」為主題的研討會，邀請了台日產官學界交流意見。「半導體不只是一個產業議題，也牽涉到安全與信任，能夠促成這樣的對話，我感到非常榮幸。」

此外，印太戰略智庫今年4月邀請了當時準備參選自民黨總裁的高市早苗來台訪問和演講；6月則舉辦了一場「挺自由・愛台灣」音樂會，透過音樂表達對自由與民主價值的支持，也讓包括香港新住民在內的朋友，以及受到中共打壓的群體，有機會表達對中共政權的抗議。

矢板明夫坦言，這一年也有不如人意之處，期待中的大罷免並沒有成功。他說，「這是民主過程中的一次學習，也提醒我們，社會的改變從來不是一蹴可幾，需要更多耐心與持續的努力。」

矢板明夫指出，今年日本誕生了高市早苗首相，象徵日本正朝著更清楚表達立場、也更願意承擔國際責任的方向前進。對台日關係而言，無疑是正面的發展。

針對即將到來的2026年，矢板明夫預告，印太戰略智庫的多項計劃已經啟動。1月9日將舉辦「應該如何與中國打交道？」研討會，邀請美日台學者與政治人物，理性討論中國相關議題；3月起承辦的「楊烈世界巡迴演唱會」即將登場；10月還會在台北舉辦年度台日半導體論壇。

文末矢板明夫說，「回顧今年還有不少待完成的課題，我們會繼續努力。」他表示，「希望新的一年，社會能多一些冷靜的討論，少一些對立。台海局勢穩定，大家都能平安健康。」

