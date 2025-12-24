民眾黨新竹黨部召開「勝選團結策略會議」 黃國昌要求精準提名

台灣民眾黨新竹黨部晚間召開「勝選團結策略會議」。（新竹黨部提供）

台灣民眾黨新竹黨部晚間召開「勝選團結策略會議」，由黨主席黃國昌會同新竹市長高虹安、新竹市副市長兼黨部主委邱臣遠、新竹黨部副主任委員翟本喬、黨秘書長周榆修及副秘書長黃成峻等核心幹部，與新竹縣市全體黨部夥伴齊聚一堂，針對即將到來的地方大選提名佈局深度討論。

黃國昌強調，新竹縣市是台灣民眾黨最重要的指標重鎮，更是支持者「小草」們最堅定的堡壘。今日會議是為了2026年的選戰正式吹響號角。會中特別針對新竹縣市各選區的議員、里長提名策略進行初步盤點，目標是以「精準提名、紮實服務」為原則，確保台灣民眾黨在大新竹地區的服務量能最大化。

請繼續往下閱讀...

新竹市長高虹安表示，過去一年的施政滿意度是選民最實質的肯定，也是未來提名人選最強而有力的背書。她強調，市政與黨務必須緊密連動，未來提名人選將以「專業、在地、清新」為核心，讓新竹市民看到台灣民眾黨持續深耕地方的誠意。

邱臣遠指出，今日會議重點在於檢視地方組織現狀與未來的提名佈局。他表示，新竹黨部將建立嚴謹的評估機制，針對有志服務的年輕人才提供培力平台。

翟本喬則針對未來選戰的數位策略與科技人才佈局提出建議，強調將運用創新思維與數據分析強化基層經營，提升台灣民眾黨在新竹的數位影響力。

周榆修勉勵所有幹部，黨中央將全力支援新竹，透過縣市聯合作戰與數位組織開發，大幅提升基層的動員力與聲量覆蓋率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法