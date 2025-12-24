盧秀燕就職七周年記者會藏火花 江啟臣、楊瓊瓔貼文較勁

楊瓊瓔臉書秀出與盧秀燕白衫藍褲同框照片。（擷取自楊瓊瓔臉書）

台中市長盧秀燕今天舉辦就職七周年記者會，藍營下屆市長熱門人選立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔同場出席，較勁意味濃厚；楊瓊瓔和盧與團隊一樣，穿上白衫藍褲，她臉書貼出與盧秀燕同框圖片；但江啟臣臉書隨後選貼盧秀燕與「新局啟程」畫面的照片，引起各界議論。

楊瓊瓔今晚先於臉書指稱，「七年初心，守護這片藍天白雲，今天在盧秀燕市長就職七周年的記者會上，大家有沒有發現，瓊瓔今天特地穿上了白襯衫搭配藍褲子？這不單單是為了展現精神，更是為了呼應我們這幾年最驕傲、也最珍貴的成績單—找回台中的藍天白雲。」

江啟臣臉書隨後也貼出今日出席盧秀燕就職活動內容，寫下「七年同行，宜居幸福，新程同啟，躍進旗艦」。江啟臣臉書貼文選用第一張的照片，是盧秀燕致詞時，後方螢幕斗大「新局啟程」四字，江啟臣說，現在的台中已是座幸福城，下一個八年，需要「新局啟程」，讓「台中幸福城」邁向「台中旗艦城」。

藍營地方人士表示，楊瓊瓔與江啟臣皆已表態競逐台中市長寶座，展現強烈企圖心。

盧秀燕致詞時，後方螢幕斗大「新局啟程」四字。（擷取自江啟臣臉書）

