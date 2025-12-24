蔣萬安上任3週年 北市教育預算720億屢創新高

圖為鮮奶週報宣傳照。（教育局提供）

台北市長蔣萬安上任將滿三週年，教育局指出，今年教育預算達720.77億元，較去年更增加42億元，非人事費用成長逾8%，透過大幅挹注資源並提升學校基本費用，彰顯市府對教育的高度重視與長期承諾。

教育局表示，以「臺北十大好學」為施政主軸，厚植教育基礎並拓展學生學習視野。每年投入40億元推動新世代智慧永續校園，明年增加至57億元；2023至2025年間，已有9校完工，持續建置新世代學習空間，現已完成83校空間建置；另改善普通教室及更新課桌椅，其中普通教室優化經費達6億元以上。

另也首創幼兒STEAM中心，扎根科技素養與實驗教育，持續發行《EdVenture教育探索雙週報》，透過分享優質案例激發教學創意；並推出「酷AI學習系統（CooC AI）」及「CooC+影音串流平臺」，協助學生自主學習及支援教師教學。

2024年，教育局成立專責「技職教育科」，辦理首都盃國際技能競賽，吸引9個國家43位選手參與，展現支持新興產業人才的決心；於技術型高中成立12所技術教學中心，其中升級智慧電動車技術教學中心為全國唯一汽機車雙專業教學基地；並成立全國唯一中小學的「無人機教育中心」。

「共融學」持續挹注特教資源配置校園時薪制特教助理員，自113年將薪級由5級調升為7級；今年更推動鮮奶週報，以首創數位卡證制度及公私協力、整合資源等方式，全年無休提供20.8萬名學童兌換，穩定補充營養並扎根營養教育；115年更將擴大至國中以上學生，讓學生養成良好健康習慣。

台北市教育局也積極推動國際跨境共學，由雙語至三語卓越人才，除原有中、英文，也將程式語言納入，培養兼具語言力與科技力的國際化人才。

教育局為鼓勵市民養成終身學習習慣，率全國之先推出「樂齡市民進修券」，今年擴大補助至55歲以上市民，使用率達八成。北市樂齡學習據點密度為全國最高，開設無人機與Podcast等創新數位課程，每年辦理超過1萬場次活動。

