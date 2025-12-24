接見日前外相河野太郎 卓榮泰盼深化台日經貿科技關係

行政院長卓榮泰今（24）日接見日本前外務大臣、眾議員河野太郎。（行政院提供）

行政院長卓榮泰今（24）日接見日本前外務大臣、眾議員河野太郎，對於台日宣布合作引進全光網路取代銅線網路，卓揆致詞時表示，全光網路為全球首創，必定會對全球AI科技發展產生巨大的影響，也盼台日在經貿、科技領域等各面向持續深化合作。

卓揆表示，台日雙方共同有地震、海嘯、颱風等自然災害，雙方始終在最需要的時候，互相扶持、彼此幫助，所以台日是同甘共苦的好朋友，例如台日在地震後共同組成了災後聯合調查團，這是雙方防災合作的一種新典範。

卓揆指出，當年COVID-19疫情時，日本政府分別4批送來340萬劑的疫苗，國人都感受在心裡。最近一次，在馬太鞍溪堰塞湖溢流中，日本國土安全署送來了投入式的水位計，讓台灣能在第一時間掌握到堰設湖的情形，也保護了國人安全。

卓揆說，台日雙方在區域和平、科技合作跟經濟安全上都有非常多合作，像是近日台灣國家實驗研究院、國家高速網路與計算中心、日本NTT（日本電信電話公司）、中華電信合作引進全光網路取代銅線網路，將大幅降低能源消耗，提高傳輸速度，這也是全球首創，必定會對全球AI科技發展產生巨大影響。

卓揆強調，不僅如此，12月初在台日經貿會議中，簽署了台日數位貿易協定與地區海關合作備忘錄，強化雙方在網絡安全、打擊走私及促進通關便捷等各項合作。另外，台積電在熊本的第一場已開始啟用量產，第二場也已動工興建，這都象徵日台雙方的合作是建立在互相信任的夥伴關係上。

卓揆指出，現在台日雙方已互為第三大與第四大的貿易夥伴，到11月底雙邊的貿易總額超過767億美元，且今年11月，台灣也依照國際標準、科學根據，以及長期的安全檢測，讓日本福島食品能進到台灣，這樣能深化彼此未來的經貿合作與區域經濟的共同發展。

卓揆說，台日共同目標就是促進印太地區的和平跟發展，期待日本持續與台灣合作，共同推動台日數位科技交流，深化在AI、數據、機器人、無人載具等各方面的合作。

