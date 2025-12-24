邊砍預算邊談尊嚴？張博洋、尹立批柯志恩「還沒參選就先傷高雄」

國民黨主席鄭麗文24日在中常會宣布徵召柯志恩參選高雄市長。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文今（24日）於國民黨中常會宣布，將由柯志恩代表國民黨參選下一屆高雄市長，柯志恩則於臉書發文說「希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會，讓高雄更有尊嚴、更有實力、更有希望」；對此，昔日罷韓成員高雄市議員張博洋，及高雄市議員擬參選人尹立怒嗆「改變高雄的機會，早就被國民黨版本財劃法封殺!」。

尹立指出，國民黨無視立法程序，強行推動品質低劣的財劃法版本，二修正後不僅未見改善，反而對高雄造成更嚴重的二次傷害。身為國民黨智庫執行長的柯志恩，唯一帶給高雄的「改變」，就是尚未正式參選，就在預算上重挫高雄。

尹立強調，高雄正朝向高科技與AI產業並進的現代工業城市邁進，確實存在許多亟待改革與提升的空間，這也是市民共同的期待；但是這樣的期待，卻因身為智庫的執行長柯志恩胡亂提案，以及國民黨內建對南部有仇的修法態度，「高雄改變的機會早已被國民黨全盤封殺!」。

張博洋則是錯愕表示：「有聽過一邊砍預算一邊要幫你討尊嚴的？」他提醒，別忘了柯志恩曾經公開表示國民黨團總召傅崐萁不是她說得動的，國民黨中央明知道柯志恩二度參選高雄市有不能輸的壓力，但是依然對高雄預算毫不留情。

張博洋說，柯志恩在黨內、在傅總召面前，都這麼沒尊嚴了，現在說要幫高雄市民討尊嚴？「好比一個負債累累的人突然說要教大家投資理財一樣，這種勇氣跟自信不知道是誰給柯志恩的？」

