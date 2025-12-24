國民黨徵召蘇清泉出戰屏東縣長 與周春米再度對上

國民黨屏東縣長提名人蘇清泉（記者葉永騫攝）

國民黨中常會今天通過立委蘇清泉代表國民黨參選屏東縣長，蘇清泉表示，屏東到了該改變的時候了。民進黨屏東縣黨部主委羅平道強調，民進黨是傾聽民意，不是國民黨全聽黨意，相信縣民會有明智的選擇。

下屆屏東縣長選舉民進黨由現任屏東縣長周春米爭取連任，國民黨今天則通過蘇清泉參選屏東縣長，兩人在上次對決後，下屆仍繼續對壘，今天周春米才發表就職三週年的優秀成績，國民黨就提名，對於下屆兩人再對上，外界並不意外。

蘇清泉表示，屏東縣長年由民進黨執政，人口持續外流，縣民人均所得從倒數第三，降為倒數第二，山也光電，海也光電，已經到了該改變的時候了，他出生於東港，為土生土長的屏東人，對鄉土有一份無可割捨的情感，在東港行醫逾35年，明瞭屏東各行各業民生疾苦，深知縣政還有許多進步的空間，今天接受徵召，將秉持鄭麗文主席 仁醫醫國的期勉，繼續勤跑基層，做好為民服務，不負鄉親所託，為屏東全力打拚。

民進黨縣黨部主委羅平道則認為，尊重國民黨的提名人選，認為國民黨只會要求聽黨意，所以做出了很多對國家不當的決議，包括國會助理除罪化等政策，民進黨則是聽取民意，了解民眾的需求，民進黨執政以來屏東的進步有目共睹，相信民眾會有明智的選擇，對於下屆縣長選舉很有信心。

民進黨屏東縣長周春米尋求連任。（記者葉永騫攝）

