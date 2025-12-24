民進黨將徵召童子瑋參選基隆市長 綠營議員：最具實力人選

民進黨選舉對策委員會拍板，建議徵召童子瑋參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

民進黨選舉對策委員會今天拍板，建議徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長，挑戰現任市長謝國樑，童子瑋表示，不論什麼身分跟角色，只要有機會服務基隆市民，他一直都全力以赴。民進黨市議員一致認為他是最有實力、最適合帶領基隆前進的人選，國民黨和無黨籍議員則希望雙方來場君子之爭。

民進黨議員張顥瀚表示，童子瑋不斷提出具體且具前瞻性的整體願景，展現對基隆長遠發展的深度思考與行動力，傾聽市民需求、即時回應問題，他無疑是目前最具實力、也最適合帶領基隆持續前進的人選。

民進黨議員張之豪認為，童子瑋是地方世家出身，他昨天才當選歷屆議員聯誼會理事長，展現政通人和、藍綠通吃的實力。相較以往綠營市長候選人空戰強、組織弱，童家長年在基隆信仰中心慶安宮、甚至二信，軍警系統、慈善組織，都有很深的足跡。無論賴清德是不是童子瑋的表叔，童子瑋的阿公童永在整個東北角都有人情網絡，這才是童家真正的實力來源。

民進黨議員鄭文婷表示，童子瑋除了學養豐富之外，身段也非常的柔軟，樂於傾聽不同的意見，市長謝國樑動輒發怒，有許多離經叛道的行為，童子瑋雖然比較年輕，但他做事相對比較沉穩，她相信童子瑋會勝出。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，謝國樑率領的市府團隊，這3年在提升親子、身障和長者服務深獲市民認同，許多市民看見謝國樑的努力，至於民進黨提名童子瑋，他給予祝福，希望未來是場君子之爭，期盼不要因選舉，再度造成府會關係緊張。

無黨籍市議員張耿輝表示，議長童子瑋上任後，為民服務工作做得不錯，有一定支持者，不過謝國樑在通學步道、行人友善及七區室內兒童樂團等也做得不錯，他認為2個都很優秀，希望雙方來一場君子之爭，樹立選舉風範。

當初支持童子瑋當選議長而脫離國民黨的無黨籍議員張芳麗，對於童子瑋挑戰謝國樑的局面，她說「到時候再看」。

基隆市長謝國樑爭取連任。（記者盧賢秀攝）

