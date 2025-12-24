藍白共推「台灣未來帳戶」 黃國昌：明天與鄭麗文一同公布

民眾黨主席黃國昌（中）說，「台灣未來帳戶」具體內容明天上午與鄭麗文舉辦記者會跟全體國人詳細報告。（記者田裕華攝）

藍白明天上午將召開記者會宣布共推「國民帳戶」，協助12歲以下孩童帳戶存入一筆5萬元基金，家長可提撥做基金操作。民眾黨主席黃國昌今天下午受訪說，過去這段時間雙方密集工作，每晚9、10點都在開會，這個名稱為「台灣未來帳戶」，具體內容明天會與國民黨主席鄭麗文一同公布。

民眾黨今天下午舉行「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會」，黃國昌於會後接受媒體聯訪。

對於「國民帳戶」的具體財源為何？黃國昌回應，他今天看到新聞有點驚訝，這是明天的記者會，會正式跟全國人民報告。他強調，當執政黨不斷撕裂社會、踐踏國家時，在野黨要負責撐起國家，過去與鄭麗文見面時，也和全國人民表達兩邊智庫對接，並共推福國利民法案，他們會說到做到。

黃國昌說，由於內容複雜，無法在今天記者會說明，「台灣未來帳戶（Taiwan Future Account）」具體內容，將在明天上午10時與鄭麗文在張榮發基金會舉辦記者會，跟全體國人做詳細報告。過去這段時間雙方密集工作，每晚9、10時都在開會，雙方講好的內容，就等到講好的記者會時間點，負責任跟大家報告。

媒體也問及，民眾黨與國民黨2026選舉合作狀況，例如共推人選、比民調方式的進度？黃國昌回應，目前兩邊智庫對接非常順暢，自己跟鄭麗文溝通非常直接順暢，有任何具體消息會再對外報告。

