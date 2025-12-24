張啓楷選嘉市「藍白合」一定贏？ 地方人士：看不到自身盲點

民眾黨今天正式徵召立委張啓楷（中）出戰明年嘉義市長選戰。（資料照）

民眾黨今天正式徵召立委張啓楷出戰明年嘉義市長選戰，為推進藍白合作進度，張隔空向國民黨喊話「徵召是整合的開始，最好明年農曆年前完成整合，推出一組最有勝算市長候選人」。國民黨嘉市黨部仍維持一貫基調，強調嘉市正由黨中央進行可能人選徵詢協調，與民眾黨進行「藍白合」。

民進黨已於10月底徵召提名兩任立委王美惠參選嘉義市長，王表示，「台灣是民主國家，不論哪一黨推出的人選，我們都予以尊重」。

國民黨黃敏惠在嘉市隔屆執政、擔任市長至今達16年，明年任期屆滿卸任，市長接班人至今仍不明朗，讓藍營支持者因此產生焦慮感。

國民黨角逐下屆嘉市百里侯不乏潛在人選，最早表態的心臟科名醫翁壽良，及新生代議員鄭光宏、兩任議員陳家平，「藍白合」遲未定，致難以完全施展拳腳。

白營相信嘉市「藍白合」一定贏，其論述立基於2024年總統大選，綠營拿到4成多選票、藍營拿到約31％選票、白營獲得約25％選票，藍白相加過半。

然而地方人士指出，「藍白合」一定贏的論述是看不到自身盲點，這不是單純的數學題1加1大於2，市長候選人本身是很重要因素，「選人不選黨」更是嘉市選民傳統投票行為。

地方人士也分析，面對綠營強棒王美惠，「藍白合」似乎成為無法迴避的選擇。曾是媒體人的張啓楷有全國知名度優勢，最欠缺的是基層組織不如國民黨；國民黨有意參選者，縱使足堪重任，與白營整合猶如被凌遲，未能獲黃敏惠力挺加持下，卻被認為「不夠力」，難怪有支持者感嘆被白營「吃豆腐」。

地方人士認為，白營在嘉市經營剛起步，與藍營戰力不對稱，「藍白合」存在諸多隱憂，各有盤算，合作關鍵在於如何說服支持者。

民進黨已於10月底徵召提名兩任立委王美惠參選嘉義市長。（王美惠服務處提供）

