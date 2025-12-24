民眾黨控拖延青年基本法！ 林宜瑾秀「16字錯4字」便條紙還原經過打臉

林宜瑾拿回陳情書時發現，民眾黨的便條紙上短短16字就有不少錯字。（本報合成，擷取自林宜瑾/臉書）

民眾黨今（24）日指控民進黨拖延《青年基本法》，並稱立法院教文委員會召委林宜瑾不肯協商且拒收陳情書。對此，林宜瑾出面反駁，強調當天不僅已收下陳情書，且民眾黨在便條紙上僅寫16個字，就錯了4個字，甚至連她的名字都寫錯，痛批民眾黨在他人下苦功時卻「全程放空」，直到院版草案提出、嗅到排審可能性，才在今年6月急忙提案蹭聲量，直言「噁心，真的讓人快吐了」。

林宜瑾今在臉書發文表示，本來懶得講，但是既然民眾黨要蹭《青年基本法》蹭得這麼難看，甚至謊稱她拒收陳情書，她決定直接公開照片，讓外界看看短短16個字究竟能寫錯幾個字，連溝通對象的名字都能寫錯。

請繼續往下閱讀...

林宜瑾直言，不會寫字沒什麼大不了，以後多練習就好，但從這個案例可以清楚知道，民眾黨究竟是用多麼隨便的急就章態度在蹭這部法案，連搞個政治小動作都可以搞到粗糙無比。

她進一步說明，事情原委是上個月24號，民眾黨指揮青年團召開記者會，要求她儘速召開《青年基本法》協商，讓她當下只覺得荒謬。她指出，實際上所有長期關心該法案的民間青年團體，早已與民進黨團及她的辦公室密切溝通、反覆討論修法內容，當天也沒有任何民間團體與民眾黨一同出席該場記者會，完全只是民眾黨的內部青年動員。

林宜瑾表示，就算早已知道那就是一場民眾黨政治秀，當民眾黨請櫃台轉交陳情書當天，她的辦公室還是秉持相互尊重態度，下樓將「陳情書」取回。後來，當她親眼看到民眾黨的所謂「陳情書」連字都不會寫，差點昏倒。今天民眾黨居然還有臉謊稱她拒收陳情書，「全黨從主席到青年團都一個樣，不說謊就不知道怎麼說話，可悲」。

林宜瑾強調，《青年基本法》是跨黨派都有共識的法案，除了在她召委任內完成委員會審查，辦公室也費盡心血和教育部來回溝通，同時也與各青年團體持續探討修法方向。時間點更往前推，無分藍綠，許多委員早在這一屆上任之初，就提出了《青年基本法》相關草案版本。也正是在藍綠諸位委員的努力下，才催生了院版《青年基本法》共同參與法案審查。

她最後痛批，可惡的是，當大家在下苦功的時候民眾黨根本在放空，直到院版草案被提出，民眾黨嗅到排審可能性，今年6月才回過神來提案猛蹭，「噁心！真的讓人快吐了！」

