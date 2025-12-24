首提圖利罪修法 柯文哲：法條定義不清 可參考「醫療除罪化」處理

台北地院審理京華城案，為期8天大辯論進入尾聲，24日進入表定最後一天辯論程序，前台北市長柯文哲到庭結辯。（記者廖振輝攝）

前台北市長柯文哲等人涉京華城等弊案，台北地院今開庭進行第8天辯論，柯文哲於檢察官第二輪辯論後說，京華城本來就是個案，沒有個案就不會有通案，為政者應積極行政，不能因噎廢食，以前醫生為防挨告而有「防衛醫學」，後來才有「醫療除罪化」，而圖利罪的定義不清、適用範圍不明確，將來修法時可朝醫療除罪化方向處理。

柯文哲說，聽完檢察官的回辯，覺得檢察官實在不是不平庸，但真的很邪惡，以國家的角度看這件案子，真正破壞依法行政的是檢察官，京華城本來就是個案，法規的形成都是從多件個案形成通案，從中找出通案規則，逐步形成法令。

柯文哲說，他在台大醫院行醫30年，當了17年外科加護病房主任、創傷醫學部主任，因為沒有人要坐這個位子，葉克膜一開始也是個案，案例做多了就產生系列報告，從中找規則，再做實驗組、對照組、最後到雙盲實驗，找出最有效的規則，科學本就是逐步進步，在行政部門也應積極行政，沒個案就沒通案，若一樣因噎廢食，台大醫院到現在還不會有葉克膜。

柯說，若要說京華城案有沒有符合平等原則，應該是探討如果地主不是沈慶京，同樣地點用相同路徑申請，是否也會通過，如果地點是在萬華青山宮附近就不會這樣處理，京華城有特殊性，公務員會依平等原則處理。

柯文哲強調，他來自醫界，以前醫界有「防衛醫學」，檢查不是越多越好，輻射線對身體會造成傷害，還有額外的費用，但醫生為了防止日後挨告，手術前做了一大堆檢查，不敢果斷行醫，後來才有「醫療除罪化」，圖利罪定義不清，適用範圍不明確，會有雙標問題，這是未來司法改革要處理的問題，可以參考醫療除罪化的方向。

柯文哲說，他在醫院時，醫生不會害人，也不會騙病人，病人也不會騙醫生，但他看了本案起訴書，簡直是網軍大全，極盡抹黑、陷害、誣陷，他的理念「心存善念，盡力而為」，盡力而為比較簡單，每天準時盡力工作就好，心存善念比較難，還要應付抹黑和陷害。

柯文哲透露，他父親去年到台大醫院住院開刀時，他正在被羈押中，家人後來說父親有些話只想對他講，但他無法在父親身邊，後來也有通靈的人跟他這麼說。柯說「如果我父親可以原諒那些人，我也可以原諒，我不想一輩子被仇恨淹沒」。

