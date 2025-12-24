柯志恩喊話市民「給我改變高雄的機會」 遭狠潑冷水：不需要！

鄭麗文24日在國民黨中常會宣布徵召柯志恩參選高雄市長。（記者張嘉明攝）

國民黨中常會今天（24日）拍板再度徵召立委柯志恩投入明年高雄市長選舉，柯志恩在臉書發聲，喊話高雄市民給她「改變高雄的機會」，卻遭網友吐槽「搞爛高雄嗎？」

柯志恩今天宣稱，她願意用行動證明，她有能力、有決心成為帶領高雄蛻變與進步的新市長，「未來這場選戰，絕對不會輕鬆。民進黨必如過往動員所有資源、用盡一切手段宣傳打壓、無所不用其極的抹黑攻擊，然而，只要有更多高雄人力挺，我無畏無懼，我會選擇最真誠的方式，面對市民、面對問題、面對檢驗。希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會，讓高雄更有尊嚴、更有實力、更有希望。謝謝大家！」

粉專「Mr.柯學先生」轉發柯志恩這段發言，釣出大批網友留言吐槽「改變高雄？是來搞爛高雄吧！」、「高雄已經改變的很好了，不需要妳來改爛高雄」、「高雄沒有國民黨超級好，不要來糟蹋高雄人」、「再講一百遍，財劃法妳沒有反對，欺負高雄，妳！沒！資！格！」、「高雄最不需要的就是國民黨跟柯志恩」、「給妳機會就是給機會害高雄人，真的不需要了，機會已經被禿頭浪費了」、「高雄真的不需要國民黨」、「全家都是美國人，只在高雄住幾天，就要來改變高雄，妳誰阿」、「走了酒空，又來了假仙」。

