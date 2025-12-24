盧秀燕自誇「媽媽市長」7年政績 綠議員轟：煙火放完只剩賣地和垃圾山

盧秀燕舉行施政7週年成果記者會，再次自詡為「媽媽市長」並細數政績，並解決新光氣爆、非洲豬瘟等危機。（記者蔡淑媛攝）

台中市長盧秀燕今天舉行施政7週年成果記者會，再次自詡為「媽媽市長」並細數政績稱許多重大建設在她手上完成，並解決新光氣爆、非洲豬瘟等危機，對此民進黨議員痛批盧在記者會中滿場感謝、滿口自誇，其實台中市這7年卻被耽誤了，猛放煙火政策，錢花完了，留給市民的印象只剩賣地和垃圾山。

台中市議員陳俞融批評，盧市長反覆強調「媽媽市長」、「把市民當家人照顧」，但市民真正感受到的，卻是缺乏長遠願景的治理，7年來市府最熱衷的不是城市轉型與基礎建設，而是台中購物節年年大辦、土地一塊一塊賣，煙火放完了，錢花完了，留下的卻不是市民有感的改變。

張芬郁表示，盧秀燕任職7年，如同最近「台中Hi8全城開趴」廣告，真想「ㄅㄚ」下去！留下賣地和垃圾山，毫無施政魄力，包裝台中是幸福城市，獲取高民調，打開潘朵拉的盒子，連要搭公車都不容易，百廢待舉。

陳俞融說，所謂「市長換人、空氣換新」，市府拿著數字自我感動，但實際生活中，空氣品質改善有限，市民感受落差極大，重大建設一再延宕，捷運、公共設施進度落後，交通事故高居六都之首，道路壅塞日益嚴重，每天通勤都是折磨。這些，才是市民每天面對的真實台中。

陳俞融再指，盧市長口口聲聲說「沒錢沒辦法做事」，卻一邊狂賣土地、辦活動；市民期待的普發現金，盧市府卻始終不願意做。該還稅於民的時候退縮，卻拿著虛無縹緲的施政滿意度數字自我安慰，這不是負責任的治理態度。

陳俞融呼籲，最後一年任期，請盧秀燕市長收起作秀的心態，放下自我感覺良好的數字，真正為台中市民拚一次，台中值得更好的未來。

盧秀燕帶領局處首長道謝。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕舉行施政7週年成果記者會，並找來小朋友一起彩繪重大建設。（記者蔡淑媛攝）

