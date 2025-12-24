柯志恩再戰高雄市長 綠營要打「邁邁牌」延續執政

綠營評估「邁邁牌」會在明年市長選戰發揮影響力。（記者葛祐豪攝）

國民黨中常會今（24日）徵召柯志恩再戰2026高雄市長，她經過這幾年備戰，實力更勝一籌，加上民進黨4強仍陷於初選之爭，選情更加詭譎難測；綠營則有輸不得的壓力，寄望打出「邁邁牌」能延續執政。

2022年高雄市長選舉，柯志恩以約40%得票率輸給陳其邁的約58%，雙方票數差距約36萬票，但選戰過程展現了後勢追趕能力。

請繼續往下閱讀...

落敗之後，柯志恩決定留在高雄，除了置產宣示決心，也勤於跑基層，經常上午到立法院，下午之後就趕回高雄跑行程，逐步累積支持度。黨內之前雖尚未正式提名，但內部早就定於一尊，非她莫屬，相較民進黨4位選將仍在初選廝殺，柯志恩明顯佔有先機。

針對近期的幾份民調，有些柯志恩大幅落後綠營選將，國民黨輔選幹部質疑民調的真實性與公正性，認為不管最後由誰代表民進黨出戰，「雙方都會是五五波的硬仗，誰都討不到便宜」。按照規劃，柯志恩預計明年農曆年後，就會展開政見發表，包括各宮廟的廟口開講、議員及里長座談等。

相較之下，民進黨4位候選人賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，仍在為初選民調做最後努力，誰都沒把握能出線，幸好4人迄今都相當克制，未口出惡言。但基層其實相當焦慮，期盼初選後能趕快團結、整合，切莫讓國民黨有見縫插針機會。

綠營評估，市長陳其邁這5年多來的施政，創下高滿意度，包括台積電進駐、演唱會經濟等，都讓市民十分有感，普遍希望延續綠色執政，預期「邁邁牌」將在大選中發揮實質影響力，成為最佳助選員，屆時可望逐步拉開與柯志恩的差距。

由於民進黨人選仍未底定，後續會依據出線者的個人特質、專長與過往經歷等，擬定選戰策略，但綠營仍要避免從大罷免以來，這股政治低迷氛圍衝擊明年底的地方大選選情，因此須步步為營，不敢有任何大意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法