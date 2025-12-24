為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北捷連續攻擊4死11傷 政院週五擬提跨年強化維安方案

    2025/12/24 16:05 記者陳政宇／台北報導
    行政院副秘書長阮昭雄今（24日）預告，行政院將於本週五召開臨時院會，內政部與交通部將針對重大交通節點，以及跨年等人潮群聚活動，提出強化安全方案。（資料照）

    北捷日前發生連續攻擊案造成4死11傷，引發社會高度關注。行政院副秘書長阮昭雄今（24日）預告，行政院將於本週五召開臨時院會，內政部與交通部將針對重大交通節點，以及跨年等人潮群聚活動，提出強化安全方案。

    民進黨今天下午召開中執會。據與會人士轉述，受邀列席的阮昭雄表示，行政院週五召開臨時院會，內政部與交通部會提出關於重大交通節點，以及跨年等人潮群聚活動的強化安全方案；陸委會和內政部也會提出攸關國安的「兩岸人民關係條例」相關修法。

    阮昭雄提及，明年1月1日有部分新制上路，包括最低工資調漲、牌照稅減免、婚育宅擴大補貼，以及育嬰假和文化禮金常態化等。行政院原定本週召開記者會，向社會宣傳2026年度總預算若未過，明年有哪些新興計畫會受衝擊、無法實施，但因重大公安事件而延到下週。

    兼任民進黨主席的總統賴清德席間亦指示，守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全。他先前已提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。

    賴清德強調，從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

