    民進黨拍板陳素月出戰彰化縣長 林世賢喊團結但憂心「1事」

    2025/12/24 16:05 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨選舉對策委員會今天（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，目前人在泰國的彰化市長林世賢接受電訪表示，只有團結才能勝選，但從這次「類初選」來看，沒有派系與財力，就難以在全縣選戰出嶄露頭角，這是值得憂心的事。

    林世賢表示，他在陳素月確認北上接受提名的當下，就表達恭喜之意，認為這次彰化採用「類初選」模式，民調也出爐了，既然參加「類初選」，對於黨部決定全力尊重。

    不過，林世賢也從這次「類初選」發現，有派系的人選，就有相對豐富的資源，可以在全縣掛起海量的看板，也有同派系民代來相挺掃街，也就是說，當沒有派系的奧援，在選舉小區域的民代或是首長，都還有一搏的機會；但面對是區域範圍較大的選區，沒有派系或是財力做最強大的後盾，很可能在初選這一關就是硬仗，更衝出突圍將是難上加難。

    因此，林世賢認為，民進黨的可貴就是從基層培養從政的新血，如今這樣的遊戲規則，勢必讓沒派系的人選，不容易在大區域的初選關卡衝出來，很可能就會形成政治斷層的隱憂。

    他也同時向黨中央與陳素月喊話，希望重視彰化產業的升級與再造，不要讓彰化走上全國最低薪的覆轍。

    目前人在泰國的林世賢，因為身兼彰化市南瑤宮管理人，代表南瑤宮前往泰國，參與泰國南瑤媽祖宮的新廟動土典禮。

