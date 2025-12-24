明年度預算沒排審 外交部：恐錯失與友國經貿合作機會

立法院至今仍未審議115年度中央政府總預算案。外交部表示，若預算未能如期完成審議，將使我國外交資源及能量受到侷限，甚至可能錯失與友邦及友國經貿合作的機會。（資料照）

本會期雖為預算會期，但立法院至今仍未審議115年度中央政府總預算案，導致近3千億元新興、新增計畫將無法推動。外交部表示，若預算未能如期完成審議，將使我國外交資源及能量受到侷限，甚至可能錯失與友邦及友國經貿合作的機會。

外交部最新書面報告指出，外交部主管115年度歲出預算編列415億320萬5000元，立法院若未能如期完審議，依據預算法，當中將有近109億9321萬3000元，無法執行。

外交部說明，逾109億無法執行的預算中，包含1億5630萬1000元的新興資本支出，與108億3691萬2000元的經常性經費及延續性資本支出。

約1.5億的新興資本支出預計用於駐波士頓辦事處等館舍購置計畫，若預算未通過，將全數無法執行，將使館舍購置計畫被迫停擺，影響當地我國國民服務品質及工作效能。

超過108億3691萬2000元的經常性經費及延續性資本支出包含外交部本部預算104億7477萬9000元、領事事務局預算3億5035萬8000元，以及1177萬5000元的外交及國際事務學院預算。

外交部指出，若預算遲遲未能通過，將使我國外交資源及能量受到侷限，不利我國持續與相關國際組織間之合作參與，也無法結合產業優勢拓展多層次外交，甚至可能錯失與友邦及友國經貿合作的機會，限縮我國在關鍵時刻的國際作為空間，影響未來合作信任基礎。

領務局方面，外交部指出，預算遲未通過將導致空白護照安全存量不足，也無法順應國際趨勢升級晶片護照系統主動認證安全機制；外交學院方面，則可能會影響我國外交人才的培育。

