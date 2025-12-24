中方稱「宏泰58」台人走私發懸賞 海巡署駁斥：推卸斷台澎海纜責任

海巡署海上登檢「宏泰58」貨輪。（記者邱俊福翻攝）

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨輪今年2月涉嫌拖斷台澎第3海纜，中國國台辦今稱實為2名台籍人士操控該貨船走私凍品至中國，並公布懸賞通告；海巡署對此加以嚴正駁斥，強調該貨輪船長、船員皆為中國籍，刻意關閉AIS規避檢查，破壞我國海底電纜，已判決有罪確定，中國國台辦公布懸賞通告的行徑，為假跨國鎮壓之名，行推卸切斷我國海纜罪行。

海巡署表示，今年2月25日台澎第3海底電纜於台南將軍漁港西北方5浬遭多哥籍「宏泰58」貨輪破壞，立即調派海巡艦艇攔停登檢，並押返台南安平港，報請台南地檢署指揮偵辦，4月11日地檢署偵結後提起公訴，6月12日台南地院判處王姓船長犯《電信管理法》第72條第1項的毀壞纜線罪，處有期徒刑3年定讞。

經查，「宏泰58」貨輪船長及船員計8人，全部為中國籍，以多哥籍權宜船掩護，刻意關閉AIS規避檢查，破壞我國海底電纜，嚴重干擾我國民生經濟、公共資訊流通等運作，已經司法機關依法調查相關事證、釐清犯罪事實後，判決有罪確定，中國今卻發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非、轉移焦點，製造及升高兩岸對立，對此予以強烈譴責。

