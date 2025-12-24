為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    周春米就職3週年 說明十大建設、十大貼心

    2025/12/24 16:13 記者葉永騫／屏東報導
    周春米就職三周年向屏東鄉親說明施政績效及未來方向。（記者葉永騫攝）

    屏東縣長周春米今天就職三週年，她以十大建設、十大貼心、十大精彩的內容，向屏東鄉親說明1000個日子的努力成果，從生育津貼、班班喝鮮奶、老人假牙補助及高鐵特定區等建設，從城市到山海，從建設到產業文化等，希望讓縣民生活更好、城市更有競爭力，未來將成為南台灣科技與生活樞紐，對於明年可能少20億元補助，將由縣款來支出，強調建設不會停、屏東的照顧也不會少。

    周春米表示，作為地方自治史72年來屏東第一位女縣長，3年來帶領縣府團隊兢兢業業，希望讓縣民生活更好，她以「十大貼心」說明推動發放生育津貼，從第一胎補助2萬元，加碼第二胎後提高到3萬元，115年起更加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，最高可領2萬4000元，開辦補助長者裝置假牙計畫；敬老卡、博愛卡補助翻倍升級到1000點，補助家戶廚餘機也大受歡迎。

    「十大精彩」則是呈現屏東的多元繽紛，積極與世界交朋友，與日本、紐西蘭、美國、澳洲加強交流。「十大建設」中高鐵特定區、五大社會住宅、和生市地重劃等，並規劃新建三大圖書館和三大公園，各項基礎建設不管是道路、治水防洪、學校老舊廁所、操場跑道修繕，都將盡力完成。

    對於財劃法問題，縣府估減少20億，但屏東的建設不會停，屏東的照顧也不會少，未來屏東將迎來科技產業、太空產業，更是國家半導體S科技廊帶的重要版圖之一，期許成為南台灣真正具有吸引力的科技與生活樞紐。

    周春米就職三年說明說明施政情形。（記者葉永騫攝）

