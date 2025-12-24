獲國民黨徵召再戰高雄市長 柯志恩：希望市民給她改變高雄的機會

國民黨再度徵召立委柯志恩（中）參選高雄市長。（柯志恩提供）

國民黨中常會今（24）日下午通過首波2026縣市長提名，再度徵召立委柯志恩參選高雄市長；對此，柯志恩透過臉書發聲說，她的參選，不是為了政黨對決，也不是為了延續任何人的路線，「希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會!」。

柯志恩表示，她懷著無比感恩、慎重的心情，接受國民黨徵召，成為明年高雄市長選舉的候選人。首先感謝黨內同志的信任，更要感謝上一屆市長選舉中，投給她的52萬9千多張選票，這份力量，在一次又一次的傾聽、拜訪與請益中持續累積、逐漸壯大。

柯志恩強調，更要感謝許多高雄市民給她的接納、鼓勵與建議，正是這些真實而熱切的聲音，讓她更加確信，「只要方向正確、腳步穩健，明年市長選舉，柯志恩一定可以贏得勝選、創造光榮!」

柯說，她願意用行動證明，柯志恩有能力、有決心，必將成為帶領高雄蛻變與進步的新市長。高雄是一座包容、溫暖、也始終努力向前的偉大城市，市政不該有顏色之分，也不該陷入立場之爭，一切都應該以市民福祉、與城市發展為最高原則。

柯志恩指出，她的參選，不是為了政黨對決，也不是為了延續任何人的路線。面對產業轉型、青年發展、長照照顧、城市治理，及每一位高雄人的日常生活，唯有跨越政黨派系、放下標籤、放下對立，才能找出屬於高雄的幸福方程式。

柯志恩承諾，她永遠把市民的生活放在第一位，希望讓青年留得下來、有未來；讓產業站得住、走得出去；讓長輩安心生活、孩子安心成長；讓每一位高雄人，都能以這座城市為榮，抬頭挺胸走向世界。

面對選戰，柯志恩坦言絕對不會輕鬆，因為民進黨必如過往動員所有資源、用盡一切手段宣傳打壓、無所不用其極的抹黑攻擊，然而，只要有更多高雄人力挺，她無畏無懼，會選擇最真誠的方式，面對市民、面對問題、面對檢驗，「希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會!」

