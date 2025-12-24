鄭麗文：國民黨提名南高屏、台東縣市長人選

國民黨24日召開中常會，會中黨主席鄭麗文宣布徵召蘇清泉、謝龍介、柯志恩與吳秀華參選縣市長。（記者張嘉明攝）

國民黨主席鄭麗文今日於中常會上宣布，徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長，以及台東縣議長吳秀華出戰台東縣長，鄭麗文說，這是非常罕見提名作業提早到前一年年底就開始進行，過去曾經經歷過年年選舉，勞民傷財，讓執政無法安心推進，所以改成台灣每兩年選舉一次，希望不要每天在選舉，非常遺憾賴清德總統上任後，每天都在搞政治鬥爭，甚至把明年底的地方選舉，提前至今年就已經開打，她要表達深深的遺憾，希望能夠專心施政做事，照顧百姓服務社會，這才是爭取執政的初衷。

為備戰2026年地方選戰，國民黨中央提名審核委員會已經於23日下午開會，確認徵召謝龍介等人出戰4縣市。鄭麗文表示，有沒有意見，沒有意見就全體鼓掌通過，獲中常委無異議鼓掌通過。

鄭麗文說，本來第一波黨內已經確認，現有執政的國民黨縣市現任優先，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖，都一定確定是徵召提名，但是與執政縣市討論商量後，大家都認為現任的縣市長應該每天還是以推動市政為最高優先，不要現在就開始進入選戰模式，所以對於現在尋求連任的執政縣市，會把提名安排在明年適當的時間，用意是希望不要把選戰拉得這麼長，希望執政團隊專心市政、用心做事。

鄭麗文表示，國民黨跟執政黨不一樣，不是來搞事的，不是來帶頭作亂的，今年底之前正式通過常會徵召的就是艱困選區，台南、高雄、屏東，這三位艱困選區的候選人，真的是非常感謝敬佩，他們上次就參選雖敗猶榮、越挫越勇，4年前就人心思變了，感謝他們不離不棄堅守崗位，繼續深耕地方，這三年跑遍所有鄉鎮，改變就從現在開始，未來全體同志，要做他們堅實的後盾。

