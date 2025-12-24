質疑陳亭妃、蔡育輝私利結盟 台南市議會民進黨團：是否換政治支持

南市議會民進黨團議員召開記者會，質疑陳亭妃與南市議員蔡育輝在柳營奇美醫院旁的停車場涉及私利上的結盟。（記者蔡文居攝）

民進黨台南市長初選爭端再起，台南市議會民進黨團議員今天召開「拒絕與惡魔共生，還給台南乾淨初選」記者會，質疑國民黨議員蔡育輝先前指稱「陳亭妃協助解危柳營奇美醫院旁停車場問題」，此事已經涉及私利上的結盟，請立委陳亭妃出來說清楚，是否透過人利益的協助，換取藍營政治的支持？

台南市民進黨團說，根據媒體報導，蔡育輝家族看準柳營奇美醫院南側台糖土地就醫停車需求，透過陳亭妃的影響力，成功承租土地，設置私人收費停車場，獲取可觀收益。

對此，陳亭妃重申，賴主席三申五令，黨內同志在競逐提名時，嚴禁發生互相攻擊。她上次已說明，對於同志的攻擊不再回應，任何同志攻擊、抹黑、汙衊她的字眼，她會尊重賴主席的要求，堅強吞下去，當成是對自己的考驗。她強調，「我們對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志。」

蔡育輝則說，他是依規定續租，不用靠關係、不用拜託別人。為何檢調不敢偵辦前南市議長賴美惠的爐碴案，多年來他在議會提出質疑，為何不偵辦？是否因為「信賴清德得永生」？對此，民進黨團總召李宗翰說，請蔡育輝提出證據，不要轉移焦點。

台南市副議長林志展、民進黨團總召李宗翰、副總召沈家鳳、幹事長楊中成及周嘉韋、郭鴻儀、林依婷、謝舒凡、黃肇輝等議員召開記者會指出，當柳營奇美醫院希望承租附近台糖土地，以擴建醫院所需的停車空間時，整個程序卻一再受阻、進展緩慢，過程一波三折，令人合理懷疑，是否有特定既得利益者從中干擾，刻意阻止公共醫療設施的合理擴充。

黨團議員說，此外，網路質疑蔡育輝疑似為維護自家停車場利益，濫用公權力檢舉其他民間停車場，導致周邊停車空間陸續被迫停業，造成醫療人員停車不便。

他們要求陳亭妃正面回應社會質疑，交代是否有利用公共資產與制度影響力，間接成就私人營利行為，犧牲公共醫療需求與市民就醫權益。民進黨團強調，公共資源應是為了社會大眾謀福利，不該成為政治人脈的提款機。

台糖土地在柳營奇美醫院旁設立停車場。蔡育輝說，他是依規定續租，不用靠關係、不用拜託別人。（蔡育輝提供）

