民進黨拍板陳素月參選彰化縣長 邱建富：「一定要選」將走自己的路

民進黨選對會正式建議徵召立委陳素月參選彰化縣長。（圖由陳素月提供）

民進黨選對委員會今天（24日）拍板建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，前彰化市長邱建富表示「很遺憾」，他真的「很想選、一定要選」，目前他唯一選擇是選縣長，他已提出民調的複查申請，如果黨部沒有合理完整的回答與解釋，他將依照計畫，走自己的路！

邱建富強調，這次民進黨彰化縣長提名採取「類初選」，包括他在內，還有陳素月、立委黃秀芳與彰化市長林世賢等3人參加。光是他自己就做了4次民調，每次陳素月都是墊底或是第3名，反而是其它3人的民調差距大約都維持在1％左右，但最後黨部所做的民調，陳素月卻暴衝到第一，真的令人難以理解。

邱建富指出，民進黨所做的民調，不只是民調排名與他之前所做完全翻盤，陳素月從第3、第4衝到第一，但其它3人的民調數據卻是差不多。因此，他已用雙掛號寄出民調複查申請，要求黨部對於民調數字說清楚，原本說是要「開封」，而不是只拿張單子出來，上面寫著4人對比式民調數字而已。

邱建富強調，連隸屬正國會的中常委陳茂松都對徵召陳素月表達異議，在民調疑慮尚未排除、複查程序已正式提出的情況下，還要急著徵召，讓人想問「到底在急什麼」。

因此，如果民進黨沒有就民調有完整答案，邱建富強調，他先前所說的「很想選、一定選」的說法不變，他就會按照計畫走自己的路，選縣長是他目前唯一選擇，至於要不要脫黨、要代表那一黨參選，一切到時候再說，一切都有很大的空間。

前彰化市長邱建富強調，民進黨要對民調做出完整的回應，不然他就要走自己的路。（圖由邱建富提供）

