藍白不審總預算！ 吳思瑤列表揭「國防部780億卡關」首當其衝

「115年度中央政府總預算案」至今仍躺在立法院，尚未付委審查，創下歷年最晚紀錄。對此，民進黨立委吳思瑤指出，國家不可一日無國防，但藍白立委卻一天都不審預算，導致明年度總預算無法推進，其中國防部預算高達780.1億元卡關，首當其衝。

吳思瑤今（23）日在Threads貼出「總預算受影響數各部會前十名排行榜」，顯示受衝擊部會前三名依序為國防部780.1億元、經濟部314.3億元、交通部282.4億元。她指出，預算攸關民生，明年總預算遲遲未審，將有2992億元經費無法支用。

吳思瑤表示，國家不可一日無國防，但藍白偏偏一天都不審預算。外界以為藍白擋的只是8年期1.25兆軍購特別預算，但實際上，只要總預算不審，國防預算影響最大，高達780億卡關。新興預算與新增計畫共有2992億無法動用的經費中，國防部受影響第一名，高達780億無法動支，佔整體26%！

吳思瑤進一步指出，國防部115年度預算為5614億，受影響總數高達780億1636萬元，等於14%國防經費形同歸零，「後勤通資整備受到影響，要讓國軍手無寸鐵？」相關影響也涵蓋幻象2000機零附件存量需求、各類機艦、戰甲砲車、裝備維保、彈藥等。

此外，重要武器裝備採購也恐受阻。吳思瑤提到，若預算無法支用，新式武器將無法付款，影響國軍國際信譽，影響項目包含魚叉飛彈防禦系、F16支援莢艙武器彈藥等。同時，教育訓練無法上路，嚴重削弱現役及後備戰力，影響項目為F16後續訓練案、14天擴編動員等。

吳思瑤強調，國防不分顏色，國家是大家的，安全是全民的。年末倒數8天，預算書卻連第一頁都還沒有翻開，一筆預算都沒有審查，「不可一日無國防，藍白為何讓防衛戰力長時間陷空窗！藍白討中國歡心，讓國人痛心」。

吳思瑤列出明年總預算卡關受影響部會前十名，其中國防部780.1億首當其衝。（擷取自吳思瑤Threads）

