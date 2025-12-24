林亮君首參與民進黨初選坦承有點緊張 梁文傑讚新生代少見人才

林亮君坦承，由於是第一次參與民進黨初選，難免有點緊張。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員林亮君今（24）日舉辦毛衣捐贈送暖記者會，會後記者提問，林亮君入民進黨後將首次參加民進黨議員初選，面對許多新人一起競選是否會有壓力。林亮君說，由於需要過了初選才能進到大選，很多人不知道這次她還要參加這一關，坦承由於是第一次參與初選，難免有點緊張。

林亮君表示，過去8年來的服務，我們自己跟團隊都很努力，但第一次參加初選，當然希望有很多支持。她也期望，她長期在地方上的耕耘、政策上的努力，都可以被看見。

此外，陸委會副主委梁文傑表示，今天受邀也希望能替林亮君加油打氣，由於林亮君將參加第一次民進黨議員初選，「參加初選很辛苦，請大家多多幫忙！」也稱讚林亮君是年輕一輩少見人才。

梁文傑說，林亮君是第一次參加民進黨初選，也開玩笑道：「如果是大選，我覺得我沒資格幫她，因為我是被她打敗過的人。」但是初選應該有經驗可以傳承，更稱讚林亮君是在新一代裡面非常優秀的，所以才會願意來。

民進黨議員初選暗潮洶湧，王世堅辦公室主任賴俊翰日前在中山大同成立聯合服務處，關於外界認為中山大同選區有點「王對王的感覺」，梁文傑簡短回應，「不會什麼王對王啦。」

