批藍白擋總預算又要地方建設 李坤城：邏輯自相矛盾

民進黨立委李坤城。（李坤城國會辦公室提供）

「115年度中央政府總預算案」至今仍躺在立法院，尚未付委審查，創下最晚紀錄。民進黨立委李坤城今質詢時，關切生育給付差額補助政策，原規劃補足至10萬元，編列經費41.2億元，受惠對象包含勞保、國保、公教人員、農保及軍人，若總預算無法順利通過，影響人數超過12萬人。他呼籲在野黨，不要一手擋總預算，一手要地方建設，邏輯自相矛盾。

立法院財委會今邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等各部會官員，就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行專題報告，並備質詢。

李坤城質詢時表示，去年預算審查時程雖然延宕，但至少在11月已完成付委並持續審查至今年1月；反觀今年，至今連付委都未完成。陳淑姿答詢時也說，過去並無總預算案到此時仍未付委前例。

針對中央預算未過對地方政府的影響，李坤城指出，目前多數縣市預算已完成審查，若涉及中央補助，總預算無法通過，勢必對地方施政造成重大衝擊。陳淑姿說，補助地方政府的507億元將無法動支，其中財力較弱縣市的財政均衡補助321億元也將全數停擺。李坤城補充，中央自辦、地方受益計畫637億元，以及經常性、延續性新增經費1805億元，也同樣無法動支。

在勞動部與衛福部方面，李坤城關切生育給付差額補助政策，原規劃補足至10萬元，編列經費41.2億元，受惠對象包含勞保、國保、公教人員、農保及軍人，影響人數逾12萬人。他說，以勞保為例，平均生育給付約7萬元，若補助未過，將少領3萬元，影響約10.2萬人。衛福部次長林靜儀說，國保給付更低，若未通過，國保對象將平均少領6.1萬元，多為目前無社會保險的家庭。

李坤城強調，總預算若能順利通過，勞保生育給付可多領3萬元、國保可多領6.1萬元，這些都是許多家庭殷切期待的政策，卻因預算卡關而面臨落空，直接衝擊育兒家庭。

針對公共化托育政策，李坤城質詢指出，新北市公共化托育設施及公托名額是否也將受到影響。林靜儀說，少子女化對策2.0中，公共化托育設施編列約13億元，若總預算未過，相關補助將全面停擺，地方政府若無法自行負擔，公托名額擴增恐全面中止。

交通部部分，李坤城指出，TPASS通勤月票在北北基桃使用人數約52.8萬人，補助金額高達37億元，全國補助地方也達59億元，質疑總預算未通過無法補助地方，若要維持TPASS不中斷，地方政府是否要出錢。交通部次長伍勝園說，總預算未過即無經費可補助，若地方要維持TPASS須自行負擔，且自明年1月1日起即會受到影響。

