藍白四擋1.25兆國防特別條例 王定宇痛批：唯一得利是中國解放軍

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇。（王定宇辦公室提供）

國防部副部長徐斯儉今天上午在立法院受訪指出，根據美軍評估，中共恐於2027年具備攻台能力，然而我國國防特別預算條例已4度遭在野黨聯手於程序委員會封殺。民進黨立委王定宇今（24）日受訪表示，面對中共窮兵黷武的威脅，台灣真正的困難卻是在自己的國會；他痛批藍白兩黨毫無理由阻擋明年度國防預算及1.25兆的國防特別預算條例，呼籲在野黨「高抬貴手、放台灣一馬」，勿讓中共解放軍成為唯一的得利者。

王定宇指出，徐斯儉揭露了重要訊息，證實美方評估中共在2027年將具備攻台軍事能力；屆時其發展的中長程飛彈射程，將涵蓋第一、第二島鏈間的美軍基地。另外，中國持續加大軍事投資，自2013年起每年國防預算增幅超過7%，2025年更達到史上最高的8兆元，顯示中國正不斷窮兵黷武，嚴重威脅台灣及第一島鏈國家安全。

針對台灣的應對策略，王定宇以「家庭防衛」比喻，認為面對盜匪威脅，台灣應提升自我防衛力量，讓中國武力犯台的成本高過其能忍受的程度，同時與周邊盟友建構區域聯防網絡。他也提到，美國總統川普剛簽署通過史上金額最高的軍售案，內容包含協助台灣建立現代化指管系統、海馬士多管火箭系統（HIMARS）等新型武器，這將大幅提升台灣與盟軍的鏈接能力及對共軍的嚇阻力。

王定宇直言，台灣此刻面對的真正威脅，反而不是中國軍力升高或軍購困難，而是「台灣自己的國會」。他痛批，2025年已近尾聲，但2026年的年度國防預算連付委審查的一讀程序都尚未完成；此外，分8年編列、平均每年1500億，總額達1.25兆的「國防特別預算」之特別條例，光是要送入立法院審查，就已經被國民黨與民眾黨聯手阻擋了四次。

王定宇質疑，藍白委員口頭都說支持國防，實際上卻在阻擋預算，特別是有國民黨委員赴中返台後持續阻擋相關條例。他強調，日本、韓國、菲律賓、澳洲都在投資國防，台灣若無法提升自我防衛能力，付出代價的將是2300萬人的身家性命。

王定宇最後向在野黨喊話，盼藍白立委不要為了政黨喊價的籌碼，或為了討好中共而阻擋預算。他呼籲在野黨盡快讓預算付委審查，若有覺得哪條不合理，到委員會就以多數刪除，而非無止境地阻擋，否則唯一得利的只有中華人民共和國與解放軍，而苦果將由台灣後代子孫承擔。

