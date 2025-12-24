為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    朝野立委喊老農津貼加碼 農業部：支持調整額度、放寬排富

    2025/12/24 14:29 記者陳政宇／台北報導
    農業部長陳駿季。（資料照）

    農業部長陳駿季。（資料照）

    朝野立委呼籲提高老農津貼，立法院衛環委員會今（24日）排審「老年農民福利津貼暫行條例修正草案」。農業部長陳駿季表示，農業部支持調整發放額度機制、適度放寬排富標準，並增訂期中檢討時點，但立委提案將老農津貼從每月新台幣8110元調高至1.2萬元、1.5萬元，「我覺得都太高了」。

    立法院社會福利及衛生環境、經濟、內政委員會今天召開聯席會議，審查立委所提「老年農民福利津貼暫行條例修正草案」，邀集相關部會首長列席報告。

    針對老農津貼額度，陳駿季說明，倘依立委提案版本及外界期待，調整老農津貼發放額度為每人每月8550元至1萬5000元，將調增440元至6890元，增加經費以現行領取人數52.9萬人計算，1年所需經費約27.9億元至437.4億元。

    至於排富規定，陳駿季指出，倘依立委提案版本，調整老農津貼排富標準為所得55萬元至65萬元，財產750萬元至1200萬元，增加經費以113年排富不合格人數1.5萬人推算，約可放寬3000人至7500人，倘以多數委員提案的每人每月發放額度1萬元至1萬5000元計算，1年所需經費約3.9億元至13.3億元；取消排富規定，1年所需經費約18億元至27億元。

    陳駿季並預告，農業部已擬具「老農津貼暫行條例第2條、第4條、第7條修正草案」，並於114年8月7日函報行政院審議，因應老農津貼額度調整後的4年期間，消費者物價指數發生較劇烈變化，新增發放額度的變動調整機制；並參酌近年CPI及不動產價值漲幅，調整現行排富規範及建立定期調整機制。

    據此，陳駿季強調，老農津貼已建立制度化調整機制，有效反映物價波動，維持實質購買力；另老農津貼排富規定已充分考量農業經營的特性及農民的生活需求，並較國內其他老人生活津貼寬鬆。

    陳駿季說，為反映合理生活成本，考量近年國內物價及不動產增幅情形，本部支持現行老農津貼發放額度調整機制及排富標準應予適度放寬，以照顧經濟弱勢農民老年生活，兼顧社會公平及政府財政負擔能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播