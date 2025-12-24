朝野立委喊老農津貼加碼 農業部：支持調整額度、放寬排富

農業部長陳駿季。（資料照）

朝野立委呼籲提高老農津貼，立法院衛環委員會今（24日）排審「老年農民福利津貼暫行條例修正草案」。農業部長陳駿季表示，農業部支持調整發放額度機制、適度放寬排富標準，並增訂期中檢討時點，但立委提案將老農津貼從每月新台幣8110元調高至1.2萬元、1.5萬元，「我覺得都太高了」。

立法院社會福利及衛生環境、經濟、內政委員會今天召開聯席會議，審查立委所提「老年農民福利津貼暫行條例修正草案」，邀集相關部會首長列席報告。

針對老農津貼額度，陳駿季說明，倘依立委提案版本及外界期待，調整老農津貼發放額度為每人每月8550元至1萬5000元，將調增440元至6890元，增加經費以現行領取人數52.9萬人計算，1年所需經費約27.9億元至437.4億元。

至於排富規定，陳駿季指出，倘依立委提案版本，調整老農津貼排富標準為所得55萬元至65萬元，財產750萬元至1200萬元，增加經費以113年排富不合格人數1.5萬人推算，約可放寬3000人至7500人，倘以多數委員提案的每人每月發放額度1萬元至1萬5000元計算，1年所需經費約3.9億元至13.3億元；取消排富規定，1年所需經費約18億元至27億元。

陳駿季並預告，農業部已擬具「老農津貼暫行條例第2條、第4條、第7條修正草案」，並於114年8月7日函報行政院審議，因應老農津貼額度調整後的4年期間，消費者物價指數發生較劇烈變化，新增發放額度的變動調整機制；並參酌近年CPI及不動產價值漲幅，調整現行排富規範及建立定期調整機制。

據此，陳駿季強調，老農津貼已建立制度化調整機制，有效反映物價波動，維持實質購買力；另老農津貼排富規定已充分考量農業經營的特性及農民的生活需求，並較國內其他老人生活津貼寬鬆。

陳駿季說，為反映合理生活成本，考量近年國內物價及不動產增幅情形，本部支持現行老農津貼發放額度調整機制及排富標準應予適度放寬，以照顧經濟弱勢農民老年生活，兼顧社會公平及政府財政負擔能力。

