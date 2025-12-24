沒請傭人委屈到掉淚？ 吳欣岱諷柯文哲：可能周圍都大老闆才覺得委屈

台北地院審理京華城案，為期8天大辯論進入尾聲，24日進入表定最後一天辯論程序，前台北市長柯文哲到庭結辯。（記者廖振輝攝）

台北地方法院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，24日進入表定最後1天辯論程序。柯昨稱，自己很節儉，某天他晚上10點多回到家，打開門就看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，柯流著淚說「我家沒有請佣人」，一度為之語塞。台灣基進秘書長吳欣岱嘲諷地說，「柯文哲可能周圍都是大老闆，所以才覺得沒有傭人非常委屈，委屈到要掉淚的程度。」

吳欣岱今日於社群平台發文提及，「我認識這麼多醫生家庭，有人會請定期打掃1個禮拜1次，有人自己煮飯打掃，有人會找保母，但真的沒看過有人叫老婆跪在地上擦地然後自己流眼淚的。這麼心疼老婆為什麼不自己拖地？苦民所苦，長見識了長見識了」。

與此同時，陳佩琪今日於臉書發文回應，「我是有一只十多年前990元買的好神拖，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。醫生本就是一個較忙碌的行業，若遇到隔天morning meeting有自己的病例要討論時，前一晚就要準備資料到很晚，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已。」

柯文哲：京華城案牽連太多無辜 想到陳佩琪深夜跪著擦地板就哭了

