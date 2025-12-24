有像嗎？ 葛如鈞慶祝AI基本法三讀扮黃仁勳 被酸爆「不審預算」

藍委葛如鈞（左）為慶祝《人工智慧基本法》三讀通過，特地扮成AI教父黃仁勳。（本報合成，擷取自葛如鈞Threads、資料照）

立法院會昨（23）日三讀通過《人工智慧基本法》，除明定「人工智慧」（AI）之定義，且行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，協調、推動及督導全國人工智慧事務。國民黨立委葛如鈞特地打扮成「AI教父」黃仁勳慶祝，引發社群熱議。

葛如鈞昨日穿上黑色皮外套、戴上白色假髮，模仿輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的招牌裝扮，藉此慶祝台灣首部《AI基本法》三讀通過。他在Threads 發文表示，有沒有以為在Cosplay黃仁勳，結果變成五條悟的八卦，並自嘲「好啦，結果好像兩個都不像」。

貼文曝光後湧入網友回應，不少人質疑立法院仍有明年度總預算尚未完成審查，「什麼時候要審明年的總預算？已經12/23了欸」、「人民納稅錢一個月二十萬 是讓你在立院玩的嗎」、「花時間在那邊作秀不做正事，國民黨立委素質真低，好笑嗎？」、「總預算還躺在哪，國民黨立委在cosplay」、「Ai都不會違憲」、「COS沒一個地方像也是沒誰了，好好審預算吧到底要拖多久」、「戴假髮假鬼假怪就可以領月薪20萬嗎？原來你們黨標準那麼低」、「身價3兆被你搞成身價3角」。

