為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    有像嗎？ 葛如鈞慶祝AI基本法三讀扮黃仁勳 被酸爆「不審預算」

    2025/12/24 15:20 即時新聞／綜合報導
    藍委葛如鈞（左）為慶祝《人工智慧基本法》三讀通過，特地扮成AI教父黃仁勳。（本報合成，擷取自葛如鈞Threads、資料照）

    藍委葛如鈞（左）為慶祝《人工智慧基本法》三讀通過，特地扮成AI教父黃仁勳。（本報合成，擷取自葛如鈞Threads、資料照）

    立法院會昨（23）日三讀通過《人工智慧基本法》，除明定「人工智慧」（AI）之定義，且行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，協調、推動及督導全國人工智慧事務。國民黨立委葛如鈞特地打扮成「AI教父」黃仁勳慶祝，引發社群熱議。

    葛如鈞昨日穿上黑色皮外套、戴上白色假髮，模仿輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的招牌裝扮，藉此慶祝台灣首部《AI基本法》三讀通過。他在Threads 發文表示，有沒有以為在Cosplay黃仁勳，結果變成五條悟的八卦，並自嘲「好啦，結果好像兩個都不像」。

    貼文曝光後湧入網友回應，不少人質疑立法院仍有明年度總預算尚未完成審查，「什麼時候要審明年的總預算？已經12/23了欸」、「人民納稅錢一個月二十萬 是讓你在立院玩的嗎」、「花時間在那邊作秀不做正事，國民黨立委素質真低，好笑嗎？」、「總預算還躺在哪，國民黨立委在cosplay」、「Ai都不會違憲」、「COS沒一個地方像也是沒誰了，好好審預算吧到底要拖多久」、「戴假髮假鬼假怪就可以領月薪20萬嗎？原來你們黨標準那麼低」、「身價3兆被你搞成身價3角」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播