台灣無事、日本無事！日本3眾議員訪台 承諾助我國際參與

日本眾議員鈴木馨祐（左二）、長島昭久（右一）神田潤一（左一）致贈外交部長林佳龍（右二）日本清酒禮盒。（圖由外交部提供）

正值日本國會休會，日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐率團訪台，並於昨（23）日會晤外交部長林佳龍。鈴木馨祐等3名日本眾議員表示，台海情勢是區域安全最重要課題，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，今後將持續協助台灣擴大國際參與，與理念相近國家共同努力為區域和平與穩定做出貢獻。

外交部指出，林佳龍昨日接見日本前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久及前法務大臣政務官神田潤一等3名眾議員。

林佳龍首先表示，他自上任以來積極推動總合外交，以民主、自由、人權、法治等普世價值推動價值外交鏈結理念相近國家；強化台灣與第一島鏈及第二島鏈友盟間的安全對話合作，以同盟外交共同對抗威權主義國家企圖以武力及脅迫片面挑戰以規則為基礎的國際秩序，並致力結合政府與民間力量，透過經貿外交為友邦及理念相近國家實現經濟繁榮互惠。

林佳龍強調，台日經貿交流向來密切，雙方產業互補性高，面對當前中國不斷擴張「紅色供應鏈」企圖主導全球高科技及能源等戰略安全產業格局，台日應攜手打造「非紅供應鏈」，強化經濟韌性與產業競爭力，確保民主體系在全球科技發展中穩健前行。

林佳龍也提及，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是我國重要政策目標，日本在CPTPP中扮演重要領導角色，期盼日本能與台灣就洽簽經貿夥伴協定（EPA）儘速展開協商，藉以助我早日加入CPTPP，深化台日經貿整合，共促區域繁榮穩定。

鈴木馨祐等人則表示，台海情勢是區域安全最重要課題，「台灣無事，則日本無事，亦即區域無事」，樂見維護台海和平穩定已成為國際民主陣營共同利益，今後將持續協助台灣擴大國際參與，與理念相近國家共同努力為區域和平與穩定做出貢獻。

鈴木馨祐也指出，台日深化實質經貿合作，加強經濟安全韌性至關重要。

訪團成員會面期間也談及近期日中關係與全球合作暨訓練架構（GCTF）等議題。林佳龍透過臉書表示，期待未來能與美國、日本、歐洲等理念相近夥伴，善用GCTF平台，在第三國共同推展合作，讓台灣得以分享對抗灰色地帶威脅、假訊息，以及強化資訊安全的實務經驗。

林佳龍表示，日本友人接續來台，再次見證台日情誼的深厚與堅實，台灣與日本不僅有歷史連結，更重要的是全體國人透過國民外交與日常互動，一點一滴累積起彼此的信任與友誼。

外交部長林佳龍（右）致贈日本眾議員鈴木馨祐（左）外交部玉山威士忌禮盒。（圖由外交部提供）

